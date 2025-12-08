Lista de los nominados a los Globos de Oro 2026

Cine:

Mejor película - Drama:

Frankenstein, de Guillermo del Toro

Hamnet, de Chloé Zhao

Un simple accidente, de Jafar Panahi

El agente secreto, de Kleber Mendonça Filho

Valor sentimental, de Joachim Trier

Los pecadores, de Ryan Coogler

Mejor Película - Musical o Comedia:

Blue Moon, de Richard Linklater

Bugonia, de Yorgos Lanthimos

Marty Supreme, de Josh Safdie

No hay otra opción, de Park Chan-wook

Nouvelle Vague', de Richard Linklater

Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson

Mejor Película de animación:

Arco

Demon Slayer

Elio

Las guerreras k-pop

Little Amélie

Zootrópolis 2

Logro cinematográfico y de taquilla:

Avatar: Fuego y ceniza

F1: La película

Las guerreras k-pop

Misión: Imposible - Sentencia final

Los pecadores

Weapons

Wicked: Parte II

Zootrópolis 2

Mejor película - En idioma no inglés

Un accidente simple

No Other Choice

El agente secreto

Valor sentimental

Sirāt

La voz de Hind

Mejor Actuación de una actriz en una película - Drama

Jessie Buckley - Hamnet

Jennifer Lawrence - Die My Love

Renate Reinsve - Valor sentimental

Julia Roberts - Caza de brujas

Tessa Thompson - Hedda

Eva Victor - Sorry, Baby

Mejor Actuación de un actor en una película - Drama

Joel Edgerton - Sueños de trenes

Oscar Isaac - Frankenstein

Dwayne Johnson - The Smashing Machine

Michael B. Jordan - Los pecadores

Wagner Moura - El agente secreto

Jeremy Allen White - Springsteen: Deliver Me from Nowhere

Mejor Actuación de una actriz en una película - Musical o Comedia

Rose Byrne por Si pudiera, te daría una patada

Cynthia Erivo por Wicked: Parte II

Kate Hudson por Song Sung Blue

Chase Infiniti por Una batalla tras otra

Amanda Seyfried por The Testament of Ann Lee

Emma Stone por Bugonia

Mejor Actuación de un actor en una película - Musical o Comedia

Timothée Chalamet - Marty Supreme

George Clooney - Jay Kelly

Leonardo DiCaprio - Una batalla tras otra

Ethan Hawke - Blue Moon

Lee Byung-hun - No hay otra opción

Jesse Plemons - Bugonia

Mejor Actuación de un actor en un papel secundario en cualquier película

Benicio del Toro - Una batalla tras otra

Jacob Elordi - Frankenstein

Paul Mescal - Hamnet

Sean Penn - Una batalla tras otra

Adam Sandler - Jay Kelly

Stellan Skarsgård - Valor sentimental

Mejor Director

Paul Thomas Anderson – Una batalla tras otra

Ryan Coogler – Sinners

Guillermo del Toro – Frankenstein

Jafar Panahi – Un accidente simple

Joachim Trier – Valor sentimental

Chloé Zhao – Hamnet

Mejor Guion

Paul Thomas Anderson – Una batalla tras otra

Ronald Bronstein & Josh Safdie – Marty Supreme

Ryan Coogler – Los pecadores

Jafar Panahi – Un accidente simple

Eskil Vogt & Joachim Trier – Valor sentimental

Chloé Zhao & Maggie O'Farrell – Hamnet

Mejor Banda sonora original

Alexandre Desplat por Frankenstein

Ludwig Göransson por Los pecadores

Jonny Greenwood por Una batalla tras otra

Kangding Ray por Sirat

Max Richter por Hamnet

Hans Zimmer por F1: La película

Mejor Canción original

"Dream as One" de 'Avatar: Fuego y ceniza'

"Golden" de 'Las guerreras k-pop'

"I Lied to You" de 'Los pecadores'

"No Place Like Home" de 'Wicked: Parte II'

"The Girl in the Bubble" de 'Wicked: Parte II'

"Train Dreams" de 'Sueños de trenes'

Televisión:

Mejor serie de televisión - Drama

'La diplomática' [Netflix]

'The Pitt' [HBO Max]

'Pluribus' [Apple TV]

'Separación' [Apple TV]

'Slow Horses' [Apple TV]

'The White Lotus' [HBO Max]

Mejor Serie de televisión - Musical o Comedia

'Colegio Abbott' [ABC]

'The Bear' [FX]

'Hacks' [HBO Max]

'Nadie quiere esto' [Netflix]

'Solo asesinatos en el edificio' [Hulu]

'The Studio' [Apple TV]

Mejor Miniserie de televisión, Serie antológica o Película hecha para televisión

Adolescencia

Su peor pesadilla

La bestia en mí

Black Mirror

Dying for Sex

La novia

Mejor Actuación de una actriz en una serie de televisión - Drama

Kathy Bates (MATLOCK)

Britt Lower (SEVERANCE)

Helen Mirren (MOBLAND)

Bella Ramsey (THE LAST OF US)

Keri Rusell (THE DIPLOMAT)

Rhea Seehorn (PLURIBUS)

Mejor Actuación de un actor en una serie de televisión - Drama

Sterling K. Brown - Paradise

Diego Luna - Andor

Gary Oldman - Slow Horses

Mark Ruffalo - Task

Adam Scott - Separación

Noah Wyle - The Pitt

Mejor Actuación de una actriz en una serie de televisión - Musical o Comedia

Rose Byrne por 'Si pudiera, te daría una patada'

Cynthia Erivo por 'Wicked: Parte II'

Kate Hudson por 'Song Sung Blue'

Chase Infiniti por 'Una batalla tras otra'

Amanda Seyfried por 'The Testament of Ann Lee'

Emma Stone por 'Bugonia'

Mejor Actuación de un actor en una serie de televisión - Musical o Comedia

Adam Brody – Nadie quiere esto

Steve Martin – Solo asesinatos en el edificio

Glen Powell – Chad Powers

Seth Rogen – The Studio

Martin Short – Solo asesinatos en el edificio

Jeremy Allen White – The Bear

Mejor Actuación de una actriz en una miniserie, Serie antológica o Película hecha para televisión

Claire Danes (THE BEAST IN ME)

Rashida Jones (BLACK MIRROR)

Amanda Seyfried (LONG BRIGHT RIVER)

Sarah Snook (ALL HER FAULT)

Michelle Williams (DYING FOR SEX)

Robin Wright (THE GIRLFRIEND)

Mejor Actuación de un actor en una miniserie, Serie antológica o una Película hecha para televisión

Jacob Elordi (THE NARROW ROAD TO THE DEEP NORTH)

Paul Giamatti (BLACK MIRROR)

Stephen Graham (ADOLESCENCE)

Charlie Hunnam (MONSTER: THE ED GEIN STORY)

Jude Law (BLACK RABBIT)

Matthew Rhys (THE BEAST IN ME)

Mejor Actuación de una actriz en un papel secundario en televisión

Carrie Coon (THE WHITE LOTUS)

Erin Doherty (ADOLESCENCE)

Hannah Einbinder (HACKS)

Catherine O'Hara (THE STUDIO)

Parker Posey (THE WHITE LOTUS)

Aimee Lou Wood (THE WHITE LOTUS)

Mejor Actuación de un actor en un papel secundario en televisión

Owen Cooper - Adolescencia

Billy Crudup - The Morning Show

Walton Goggins - The White Lotus

Jason Isaacs - The White Lotus

Tramell Tillman - Separación

Ashley Walters - Adolescencia