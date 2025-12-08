Ira Sachs retrata un día en la vida del influyente fotógrafo Peter Hujar

El festival Dart de Barcelona, dedicado a documentales y películas de ficción sobre el mundo del arte, presenta en su novena edición (10 a 14 de diciembre) cintas centradas en Art Spiegelman, Joan Miró, Andy Warhol, Caravaggio, Marcel Duchamp y Oscar Tusquets, entre otros. Destaca el estreno de ‘Peter Hujar’s day’, en el que Ira Sachs (director de ‘El amor es extraño’ y ‘Verano en Brooklyn’) reconstruye la larga conversación que el 19 de diciembre de 1974 mantuvieron el fotógrafo Peter Hujar y la escritora de no ficción Linda Rosenkrantz, interpretados por Ben Whishaw y Rebecca Hall. El filme podrá verse en los Mooby Bosque Cinemas el viernes 12 (18.40 horas) y sábado 13 (21.10).

Sachs, uno de los cineastas estadounidenses más certeros y reivindicativos de la cultura y forma de vida homosexual, construye la película a partir de las espléndidas composiciones de sus dos actores, especialmente Whishaw, quien lleva la voz cantante y sobre quien se centra la cámara. Ella escucha y a ratos, cuando el fotógrafo se tumba en el sofá, parece más bien la sesión del sicoanalista.

Rosenkrantz grabó la conversación con destino a un libro de entrevistas que nunca llegó a realizar. La cinta de audio se perdió, pero en 2019 fue hallada en los archivos de Hujar una transcripción a máquina de la charla. Es un texto bastante concreto, sin demasiadas digresiones pese a lo mucho que hablaron en la sala de estar, el balcón, el comedor, el tejado del edificio o tumbados en una misma cama. Hugar reflexiona sobre su propio trabajo y habla de Susan Sontag, Allen Ginsberg, Richard Avedon, Bob Wilson, Bob Dylan, los Rolling Stones, Rod Stewart, Miles Davis, la fotografía, el cómic, la música pop, el arte en general, la libertad expresiva y la vida en Nueva York. Un día –no un día cualquiera– en la vida de Hujar, quien falleció en 1987, a los 53 años, a causa del sida.

Sachs dota de un aire especial al encuentro entre los dos artista, alejándose de la pieza de cámara filmada, de la simple recreación o de la representación de aires documentales. ‘Peter Hujar’s day’ se desarrolla como un retrato íntimo, la aproximación a una figura que resultaría más influyente tras su muerte. De hecho, solo publicó en vida un libro. Su título es ‘Retratos de vida y muerte’, y en estos dos conceptos tan generales se basó casi toda su obra.

El filme reconstruye la larga conversación que el 19 de diciembre de 1974 mantuvieron el fotógrafo Peter Hujar y la escritora de no ficción Linda Rosenkrantz, interpretados por Ben Whishaw y Rebecca Hall. / EPC

Hujar trabajó casi siempre en blanco y negro. Realizó muchas fotos de animales, una de sus pasiones, pero ha pasado a la posteridad por los retratos que hizo a representantes de la contracultura de su tiempo como el cineasta John Waters, el actor e icono LGBT Divine, la escritora y filósofa Susan Sontag, el artista y activista David Wojnarowicz –de quien Hujar fue mentor, fallecido también a causa del sida aún más joven, a los 37 años–, el músico Iggy Pop y Candy Darling, una de las musas y superestrella transgénero de Andy Warhol y su Factory.

Precisamente una de las fotografías más famosas del autor es ‘Candy Darling en su lecho de muerte’, tomada pocas semanas antes de la muerte de la actriz en marzo de 1974; tenía 29 años. En ella se la ve recostada en la cama del hospital, mirando a cámara, con una solitaria flor a su lado y un hermoso ramo a su espalda. Antony and the Johnsons la utilizarían para la cubierta de su segundo disco, ‘I am a bird now’ (2005), del mismo modo que otra de las instantáneas más icónicas de Hujar, ‘Hombre orgásmico’, realizada en 1969, sirvió para la cubierta de la novela ‘Tan poca vida’, de Hanya Yanagihara, publicada en 2015.