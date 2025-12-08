Globos de Oro televisivos 2026: una reedición de los Emmy sin grandes riesgos

'The White Lotus', la serie antológica de HBO sobre una cadena de resorts y sus ricos y dudosos huéspedes, o mejor dicho, sobre todas las cosas del mundo , domina las nominaciones de los Globos de Oro televisivos con seis nominaciones. No es de extrañar, si tenemos en cuenta la riqueza y excelencia de su reparto coral, aunque como en los Emmy, en los que llegaron a estar nominados ocho de sus intérpretes, se echa en falta un guiño a ese Patrick Schwarzenegger de memorable ofuscación.

También como en los Emmy, 'Separación', 'The Pitt', 'La diplomática' y 'Slow horses' compiten a mejor serie dramática, pero la nueva Fundación de los Globos de Oro se ha olvidado de 'Andor' y 'The last of us' en esta categoría estrella y preferido destacar (también a los antiguos Globos les gustaba ser los primeros en algo) la reciente 'Pluribus', genial creación de Vince Gilligan sobre una de las pocas supervivientes a una epidemia de felicidad de origen extraterrestre.

Esa heroína está interpretada con naturalidad por Rhea Seehorn, actriz a la que los Globos habían venido ignorado sistemáticamente por su labor en las seis temporadas de 'Better call Saul'. Tenían sus atenciones más puestas en Keri Russell, quien ya en 1999 fue premiada por 'Felicity' y que ha acabado sumando cinco nominaciones por sus roles en 'The Americans' y 'La diplomática', la tercera por esta serie en la edición que ahora comentamos. También los atrajo en los 90 el Noah Wyle de 'Urgencias', aunque perdió en sus tres oportunidades. ¿Logrará el actor quitarse la espinita este año gracias al Dr. Michael 'Robby' Robinavitch de 'The Pitt'? Podría y debería, aunque lo acecha, todo greñas grasientas, el Jackson Lamb de Gary Oldman.

En el apartado de comedia, poco nuevo bajo el sol: ahí está por quinta vez 'Solo asesinatos en el edificio'; por cuarta 'Hacks' (ganó este mismo año), 'Colegio Abbott' (ganó en 2023) y la no-comedia 'The Bear' (ganó en 2024), y por segunda 'Nadie quiere esto'. A la hora de apostar por algo diferente, los Globos no se la juegan y reivindican algo tipo 'Adults', sino que solidifican la reputación de 'The studio', la sátira de Hollywood de Evan Goldberg y Seth Rogen, una de las grandes triunfadoras de los últimos Emmy. Y refrendan un fenómeno aún mayor, 'Adolescencia', con cinco nominaciones, alguna de ellas casi ilegal: Owen Cooper no puede ser calificado como secundario de una miniserie en la que colidera (con Erin Doherty, también aparente secundaria) una de las mejores horas de televisión jamás producidas.