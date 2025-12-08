'Sirat' obtiene dos nominaciones en unos Globos de Oro dominados por 'Una batalla tras otra' y 'Valor sentimental'

Con el anuncio de los candidatos a los Globos de Oro 2026, Hollywood inaugura de manera oficiosa la carrera de los grandes premios que recompensarán lo mejor del cine facturado en el año que está a punto de concluir, siempre con la vista puesta en la meta final del Oscar. Y no solo da el pistoletazo de salida, sino que desvela qué títulos y qué nombres parten con el cartel de favoritos. En esta ocasión, las películas con más menciones son 'Una batalla tras otra', de Paul Thomas Anderson, y 'Valor sentimental', de Joachim Trier, con ocho candidaturas cada una. Pero la noticia más destacada para el cine español es la presencia de 'Sirat', de Oliver Laxe, en dos categorías: mejor filme en lengua no inglesa y mejor música (la que firma el francés Kangding Ray).

'Sirat' es la apuesta de la Academia del Cine español de cara a los Oscar, de manera que las nominaciones al Globo de Oro constituyen un espaldarazo extraordinario. Uno más, después de haber obtenido cuatro candidaturas en los Premios de Cine Europeo y de haber sido elegida como la mejor película de 2025 por la prestigiosa revista 'The New Yorker'. Hay que subrayar, en cualquier caso, que en la categoría de mejor película en lengua no inglesa la competencia es durísima: en el quinteto de finalistas están también la noruega 'Valor sentimental' y la iraní (aunque representará a Francia en los Oscar) 'Un simple accidente', de Jafar Panahi, dos títulos que acumulan candidaturas a los Globos de Oro, incluidos los premios a la mejor película y al mejor director. Completan el sexteto de nominadas la coreana 'No other choice', de Park Chan-wook, la brasileña 'El agente secreto', de Kleber Mendonça Filho, y la tunecina 'La voz de Hind', de Kaouther Ben Hania.

'Los pecadores' y 'Frankenstein'

En el resto de apartados no ha habido excesivas sorpresas. 'Una batalla tras otra' y 'Valor sentimental' parten en cabeza con ocho nominaciones, seguidas por una película de género como 'Los pecadores', de Ryan Coogler (con siete); 'Hamnet', de Chloé Zhao (con seis), y 'Frankenstein', de Guillermo del Toro (con cinco). Estos cinco títulos más 'Un simple accidente' (que tiene cuatro candidaturas) son los que competirán por el galardón a la mejor dirección.

Como es sabido, tanto en los apartados de mejor película como en los premios de interpretación, los Globos de Oro hacen una distinción entre drama y comedia o musical (a partir de unos criterios no siempre comprensibles). Los seis filmes elegidos para disputarse el premio gordo en la cetgoría de drama son 'Frankenstein', 'Hamnet', 'Un simple accidente', 'El agente secreto', 'Valor sentimental' y 'Los pecadores', mientras que como mejores comedias y/o musicales han sido seleccionadas 'Marty Supreme', de Joshua Safdie; 'No other choice'; 'Una batalla tras otra'; 'Bugonia', de Yorgos Lanthimos, y 'Blue moon' y 'Nouvelle vague', ambas de Richard Linklater (destacable logro el suyo).

Las mejores interpretaciones

El premio a la mejor actriz protagonista en una película dramática se dirimirá entre Jessie Bucley ('Hamnet'), Jennifer Lawrence ('Die my love'), Renate Reinsve ('Valor sentimental'), Julia Roberts ('Caza de brujas'), Tessa Thompson ('Hedda') y Eva Victor ('Sorry, baby'). En comedias y musicales, las elegidas son Rose Byrne ('Si pudiera, te daría una patada'), Cynthia Erivo ('Wicked: Parte II'), Kate Hudson ('Song sung blue'), Chase Infinity ('Una batalla tras otra'), Amanda Seyfried ('The testament of Ann Lee') y Emma Stone ('Bugonia').

En las categorías masculinas, el mejor protagonista en una película dramática saldrá del sexteto formado por Joel Edgerton ('Sueños de trenes'), Oscar Isaac ('Frankenstein'), Dwayne Johnson ('The Smashing Machine'), Michael B. Jordan ('Los pecadores'), Wagner Moura ('El agente secreto') y Jeremy Allen White ('Springsteen: Deliver me from nowhere'). Por el Globo de Oro al mejor actor de comedia o musical competirán Timothée Chalamet ('Marty Supreme'), George Clooney ('Jay Kelly'), Leonardo DiCaprio ('Una batalla tras otra'), Ethan Hawke ('Blue Moon'), Lee Byung Hun ('No other choice') y Jesse Plemons ('Bugonia').

Los galardones creados por la ya extinta Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (en la actualidad los organiza la empresa Dick Clark Productions) se entregarán el 11 de enero en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles.