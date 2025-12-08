¿Sustituirá una escultura de bronce del Xupet Negre al Gato de Botero en la Rambla del Raval?

Carles Redón (Barcelona, 1969) creó en 1987 una imagen que con su multiplicación digna de un virus por paredes de toda Barcelona a lo largo del tiempo acabó convertida en un icono 'underground' de la ciudad. Hablamos del Xupet Negre, un chupete negro antropomorfo y con infinitas posibilidades de mutación sin perder nunca su esencia, como se demostraría con los años. El Xupet Negre es también el nombre artístico de Redón, que en el documental sobre él 'Go classic' utiliza una comparación arriesgada aunque elocuente para describir su trabajo. "Si matas a una persona eres un asesino, pero si matas a mil personas ya eres un mito -expone-. Con el grafiti pasa lo mismo. Si haces uno, es vandalismo, pero si haces lo mismo mil veces entonces ya es arte".

'Go classic', cortometraje de 30 minutos de duración dirigido por Esteban 'Tempe' Hernández y Tomas Ergasto, tendrá su estreno mundial en Dart, festival internacional de cine y arte celebrado en Barcelona en el que se proyectará los días 11 y 13 de diciembre. Un proyecto desconocido surca la película: la creación e instalación en la capital catalana de una escultura de bronce de cuatro o cinco metros de altura del Xupet Negre (el logotipo, no el artista). La ubicación preferente es la Rambla del Raval, en sustitución del Gato de Fernando Botero, si bien hay otros emplazamientos posibles. Será, expone el creador en el filme, el reconocimiento "oficial de un símbolo extraoficial de la ciudad", a la vez que de un artista de Barcelona con proyección internacional, "vivo y en activo", y que abrió "todas las puertas del 'logo art' y el 'street art'" en la ciudad. Si Redón exagera, exagera poco. La maqueta en 3D realizada para las figuras artísticas del Xupet Negre ya comercializadas servirá, a gran escala, de base para hacer el monumento.

Pregunta sin respuesta

Hum... ¿No será el proyecto del chupete de bronce, que unas veces parece encallarse y otras salir adelante, una licencia ficcional para animar a reflexionar sobre el arte público, la identidad visual de Barcelona y el escaso interés de las instituciones por el grafiti? "La respuesta está por descubrirse, esa es un poco la magia de 'Go classic'", torea 'Tempe' Hernández, guionista y director del filme junto con Ergasto. Que la película siembre esa duda le parece "muy interesante", pero la pregunta que le gustaría que se hicieran los espectadores es: "¿Qué es más representativo de Barcelona, el Gato de Botero o El Xupet Negre?"

'Tempe' Hernández, músico y artista visual, llegó de Argentina a Barcelona en 1999, y no tardó en observar que El Xupet Negre estaba en todas partes. En un asado organizado por un amigo conoció al autor del omnipresente logo, congeniaron y acabaron compartiendo taller, también con Ergasto. Allí surgió la idea de hacer un documental sobre El Xupet Negre.

De la navaja a las pistolas

Escultura sí o escultura no al margen, 'Go classic' traza la trayectoria del Xupet Negre y atrapa su espíritu artístico. Al principio, en los tiempos clandestinos, "nadie decía que pintaba" y si mientras lo hacías, siempre de noche, aparecía "un abuelo o un borracho, parabas de pintar". El paso del rotulador a los espráis fue como pasar de llevar "una navaja en el bolsillo" a llevar "pistolas en la mochila". La denominación 'street art' abrió la puerta a ganar dinero con el grafiti. Tanto en los días forajidos como ahora que pinta grandes murales por encargo en medio mundo y cuadros, su plan ha sido siempre "hacer del mundo un lugar mejor". "Estoy en una misión de amor", añade. El Xupet Negre considera que un artista es "una persona que está loca", ya que se pasa todo el día encerrada en casa, el taller o el local de ensayo "haciendo la misma cosa". Puede haber un 1% de genio artístico, concede, pero el 99% restante es trabajo.

El festival Dart se celebra del 10 al 14 de diciembre en los Mooby Bosque Cinemes e incluye películas sobre las llamadas 'antigüedades de sangre', Marcel Duchamp, el mundo de los NFT, Art Spiegelman, Andy Warhol en Madrid en 1983 para presentar ala exposición 'Pistolas, cuchillos y cruces', Simone de Beauvoir, Enric Miralles y The Residents, entre otras.