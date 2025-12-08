'Los diarios de la boticaria' y el manga tranquilo conquistan a la generación de la ansiedad

Manga Barcelona no es solo un salón para estimular las ventas, también es un escaparate de excepción para mostrar las novedades del sector y sobre todo las tendencias. La demografía femenina, los mangas orientados a los gustos de las adolescentes y mujeres crece sin parar y ya abraza cada vez más arcos de edad. Y más allá del 'hit' más llamativo, una capa de propuestas que tienen la vida cotidiana y tranquila como eje se abre paso en las editoriales como una mancha de aceite. En Devir lo tienen claro. Primer año con stand propio en el salón, el cierre de ECC les permitió rescatar licencias como la de ’Los diarios de la boticaria’, que reeditan con éxito subidos a la ola del boca oreja y el triunfo del anime, en Netflix y Crunchyroll, especializada en animación asiática y que desde su compra por Sony en 2021 no ha dejado de sumar suscriptores. En dos días agotaron las existencias del primer y segundo tomo en el salón.

Viñetas de 'Los diarios de la boticaria' / EPC

‘Los diarios de la boticaria’, de Natsu Hyûga , es un manga centrado en la historia de una niña en la China imperial que es secuestrada y vendida como criada en la zona palaciega, y mezcla romance, misterio y sobre todo, mucha calma: sus descripciones de las costumbres de la época, el detalle de los vestuarios y la gastronomía, también las fórmulas medicinales que elabora de forma natural producen un efecto tan relajante como entretenido para los fans. Si en el Salón de Barcelona algún 'cosplay' competía con los de 'Guardianes de la Noche' o 'Chainsaw Man' era el de la protagonista, Mao Mao, con su uniforme verde, o el de Frieren, la elfa maga de cabellos blancos que protagoniza otra serie de mangas mítica con mucho de 'slice of life', como también se conoce a esta tendencia del manga. 'Frieren', de Norma Editorial, también cuenta con serie de anime en Netflix y un 'merchandising' robusto que da fe de que la calma y el sosiego también se pueden monetizar.

Viñetas de 'Villano de vacaciones' / Epc

‘Villano de vacaciones' es un título más puro dentro del género relajado, también llamado 'iyashikei'. La historia de un extraterrestre malvado que ha venido a la Tierra para acabar con la Humanidad está contada a partir de sus días libres, esos en los que el protagonista deja su ‘trabajo’ de lado y se va al Zoo a ver osos panda, lo único que le conmueve del planeta, o de compras a unos grandes almacenes. Su vida cotidiana está llena de humor y buenos ratos por lo surrealista del planteamiento. ¿Por qué triunfa tanto este género?. “Nos encanta observar la forma de vida japonesa. Tan lejana y a la vez con tantos elementos que ya reconocemos, como sus festivales de verano, con los farolillos y la gente vestida con kimonos. A Occidente nos atrapa”, apunta María Parra, editora de Devir. El extraterrestre protagonista de ‘Villano de vacaciones’, de hecho, no es más que un remedo de turista fascinado por un polo de mochi de fresa que descubre en un Seven Eleven, según se mire.

Manga de 'Los diarios de la boticaria' y 'Villano de vacaciones' de Devir / EPC

Más allá de la ambientación, Parra también apunta al efecto que genera la narrativa manga, con historias cortas que están serializadas. “Es un valor añadido que es clave, por el ritmo que imprime a los relatos”. Te dejan con la intriga por saber más, pero a la vez te animan a recrearte en cada página del volumen que tienes entre las manos.

Vida estresante en Japón

“La combinación de factores históricos, culturales y sociales da como resultado una vida extremadamente estresante para los japoneses, que tienden a buscar algo que alivie la miseria causada por el estrés”, razona Jiawen Ren, experto en Humanidades de la universidad china de Tianjin en un estudio de 2020 sobre el fenómeno que, precisamente se empezó a internacionalizar a partir de los efectos traumáticos de la pandemia.

Mangas 'Walking cat' y 'Hogar, dulce hogar' / EPC

Mangas y películas 'Iyashikei' rebosan paisajes naturales, gastronomía y relaciones familiares, ya sea el cuidado entre hermanos o entre padres e hijos. Y en una sociedad donde la natalidad ha caído en picado, las mascotas ocupan ese lugar en la cadena de afectos.

'El hombre y el gato', en Norma editorial, cuenta el día a día de un hombre de mediana edad viudo y su gato. 'Walking cat', de Moztros Manga, es una fantasía posapocalíptica en que un hombre busca a su esposa, desaparecida tras una invasión zombi, con la única compañía de su gato, y la narración tiene el punto de vista del animal. En 'Contigo bajo la lluvia', un hit que llegó en octubre a Pika Ediciones, la protagonista es una joven introvertida que trabaja en casa y apenas sale para pasear con un extraño mapache que adopta tras encontrar en la calle un día lluvioso.

Manga de 'Contigo bajo la lluvia' / EPC

La vida cotidiana con toda la normalidad y rutinas que contiene brilla de una manera especial cuando se ve a través de ilustraciones, y le da a la curiosidad del 'voyeur' una forma de recrearse en otras formas de vida que son en muchos casos idénticas a las nuestras pero que ganan en profundidad y reflexión cuando las cuentan otros. Es el caso de 'Hogar, dulce hogar', de Chiaki Ida, en Planeta Cómic, que recorre la vida sencilla de cinco jóvenes en cinco hogares distintos, o 'Rooms', de Umismisha Senbon, que es una colección de ilustraciones de nueve habitaciones de mujeres muy distintas pero que son a cada cual más acogedora.

Viñetas del manga 'Hogar, dulce hogar' / EPC

La fuerza del anime

Crunchyroll registra un +27 % interanual en tiempo de visionado de títulos 'slice of life' en 2025, especialmente en horarios de noche y fines de semana, y sobre todo en adolescentes mayores y adultos que usan estas series como “reset emocional”, cuenta el último informe de la plataforma Alibaba.com . Según su estudio, los espectadores del género tienden a ver completos los episodios, y tienen un porcentaje más alto de visionado de las series, con un 79%, por encima de los otros géneros anime.

Los nuevos hábitos y nuevos públicos han llevado a mezclar cada vez más los géneros, de manera que la calma, los paisajes evocadores y sobre todo la gastronomía aparecen cada vez con más peso en las tramas.

La comida es el símbolo externo más inmediato de la naturalidad de la vida, existe la comida es para satisfacer el deseo de las personas. Y el deseo de comer es el más primitivo incluso ante emociones psicológicas negativas”, explica Jiawen Ren. ‘Welcome to the outcast restaurant’ o la mítica ‘Bartender, el vaso de Dios’, centrada en el día a día de un coctelero en Tokio, son prueba de ello.