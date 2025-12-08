El 31 salón Manga Barcelona cierra con 167.000 asistentes

El 31 salón Manga Barcelona ha acabado este lunes tras rebibir 167.000 asistentes en Fira de Barcelona Gran Via, en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), "con un espacio renovado" en esta edición, informan los organizadores en un comunicado.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, lo abrió el viernes reivindicando el manga y el cómic como un "instrumento educativo fundamental" porque muchos jóvenes se introducen en la lectura gracias a estos géneros. Los organizadores han destacado, entre otras actividades, el concierto de Seatbelts, "que por primera vez han actuado fuera de Japón", y de Aina The End.

También ha destacado la asistencia de Takashi Matsuyama (asistente de Akira Toriyama), Tsutomu Takahashi, Satoru Nii, Gou Tanabe y Akemi Takada.

Además, coincidiendo con los preestrenos de 3Cat, se ha vuelto a ver a los personajes de 'Dr. Slump' y, también en catalán, a Ash de 'Pokémon' días antes de su estreno en el Súper3.