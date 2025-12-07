Muere Rafael Ithier, el máximo mulato de la salsa y líder de El Gran Combo de Puerto Rico

Fue el máximo mulato, cofundador y líder entre todos de la orquesta El Gran Combo de Puerto Rico por más de seis décadas. Rafael Ithier, icono del género musical caribeño de la salsa, deja un gran legado tras fallecer este sábado a sus 99 años por complicaciones de salud.

"Hoy el universo salsero pierde uno de sus pilares más importantes en la historia del género 'Don Rafael Ithier' no solamente el fundador, director, arreglista y pianista de la orquesta de Salsa más importante del mundo 'EL GRAN COMBO DE PR'", expresó el salsero Víctor Manuelle en su página de Facebook.

Agregó que Ithier fue también "el empresario más visionario, negociante y de más vigencia que existió y existirá en la historia de la salsa".

"Te marchas, pero tu legado y tu música seguirán vigentes en todos los que hacemos este género musical que llamamos salsa. Gracias por cada consejo, cada conversación, cada compartir en tarima. Serán historias que nunca olvidaré", resaltó. De acuerdo con una fuente cercana a EFE, Ithier "estaba hospitalizado con neumonía y no lo superó".

Nacido el 29 de agosto de 1926 en San Juan, entró en el mundo de la música desde muy pequeño porque su padre Nicolás tenía un grupo de bohemia y su tío Salvador fue guitarrista y segunda voz del Trío Borinquen.

Don Nicolás murió cuando Rafael tenía ocho años, lo que le empujó a buscar un trabajo para ayudar económicamente a su familia en el Conjunto Lucerito como guitarrista, naciendo su amor por la música, según detalla el comunicador puertorriqueño Hiram Guadalupe en su libro 'Historia de la Salsa'.

Su sueño fue ser pelotero, pero la música lo conquistó

Ithier soñaba primero en convertirse en pelotero, pero la música acaparó su vida y a los 14 años formó parte del grupo El Hawaiano, con el que ganaba cuatro dólares por noche, un montón de dinero en esa época, según sus palabras.

Tanto fue el ímpetu que tuvo por la música que Ithier descartó la posibilidad de realizar estudios universitarios en administración comercial y derecho, uniéndose así al Combo de Cortijo en 1954, dirigido por Rafael Cortijo.

"Yo tocaba piano. Lo que tocábamos era guaracha y plena. ¿Salsa? Ni pensarlo", rememoró a EFE en una ocasión Ithier, quien al igual que Cortijo, aprendió a tocar su instrumento de manera autodidacta.

Conformaron a principios de la década de los cincuenta el Combo de Rafael Cortijo, además de Ithier, el cantante Ismael Rivera, mejor conocido como 'El sonero mayor', Martín Quiñones, Miguel Cruz y Sammy Ayala.

Fundación de 'La Universidad de la Salsa'

Tras varios problemas personales con el grupo, Ithier decidió separarse del mismo en 1962 y fundar junto a los ya fenecidos Martín Quiñones y Eddie 'La Bala' Pérez El Gran Combo de Puerto Rico, conocido también como 'Los mulatos del sabor' o 'La universidad de la salsa'.

"Yo no podía hacer lo que hacía Cortijo e hice el grupo como una continuación de aquella música, con un repertorio más amplio que incluyó merengues, danzones, pasodobles, guarachas, boleros, en fin, tocamos de todo", detalla Ithier en 'Historia de la Salsa'.

El primer álbum de El Gran Combo fue 'Menéame los mangos', en el que colaboró el cantante dominicano Joseíto Mateo y que dio inicio a una larga historia musical durante la que llevaron la salsa por todo el mundo.

Tras lanzar este primer disco a principios de los sesenta, la famosa agrupación publicó cinco producciones más esa misma década, entre ellas, 'Acángana' (1963) y 'El caballo pelotero' (1964).

Además, la orquesta, ganadora de dos premios Grammy Latinos, despuntó en la televisión, donde realizaron doce programas semanales por siete años.

La actividad del grupo se redujo sustancialmente en la década de los setenta coincidiendo con el auge de otras agrupaciones en Puerto Rico como el Apollo Sound y la orquesta de Tommy Olivencia, según destaca Guadalupe en su publicación.

No obstante, El Gran Combo, con la ayuda de su cantante Andy Montañez, quien hipotecó su casa, pudo sobrevivir su crisis y recuperó su sitial como la principal orquesta de la isla conformando su sello discográfico, EGC Corp.

Su sabor ha conquistado el mundo entero

Tras realizar once discos bajo dicho sello, la orquesta firmó con la empresa Combo Records, con quien logró un extenso catálogo que sobrepasó los 40 años.

Algunos de los grandes éxitos de la agrupación son 'Brujería', 'Ojos chinos', 'Timbalero', 'No hay cama pa' tanta gente', 'Me liberé', 'Un verano en Nueva York', 'Trampolín', 'Y no hago más na', 'Arroz con habichuela', 'Sin salsa no hay paraíso', 'Achilipú' y 'Así son'.

El Gran Combo ha recibido varios homenajes en el Día Nacional de la Salsa de Puerto Rico, entre ellos en 1985 y 2014, cuando se rompió el récord de asistencia del espectáculo con 40.000 personas.

Además, hace varios años actuó en Dubái, haciendo historia al ser la primera orquesta de salsa en presentarse en concierto en esa ciudad de los Emiratos Árabes Unidos.

"Quizás no seremos la mejor orquesta del mundo, pero El Gran Combo ha sido un buen ejemplo, pues muchas orquestas que nacen, a los varios años rompen por indisciplina", resaltó Ithier en aquella pasada entrevista con EFE.