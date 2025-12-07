Barcelona se prepara para una Navidad repleta de musicales

Los musicales destacan entre los grandes protagonistas de la cartelera navideña. Hacía tiempo que en la capital catalana no coincidían tantos títulos. 'El fantasma de la ópera', un clásico de Lloyd Webber con Daniel Diges y Ana San Martín como fantasma y Christine Daaé respectivamente fue el primero en levantar el telón y dejará el Tívoli en 1 de febrero. Ambos estuvieron en el Liceu para una foto histórica que por primera vez reunió a los protagonistas de todas las producciones musicales en cartel estas navidades en la capital catalana. Son rivales en la cartelera pero también colegas. "Triunfar en Barcelona supone un doble éxito porque aquí el público es muy exigente", destacó Diges con ganas de volver al Liceu pero para ver 'L'Elisir d'amore'.

'Tootsie', que se estrenó en España en el Teatro Apolo cuenta con un brillante reparto con Ivan Labanda en su doble rol de Michael y Dorothy. Su química con Diana Roig llega en esta divertida comedia romántica con aire de 'sitcom'. "Ahora ya me he acostumbrado al vestuario y a ir vestido como mujer, con los postizos y todo", comentó a El Periódico. La obra hace partir de risa al público "pero también a los que estamos en escena", reconoce. "Nos lo pasamos muy bien", añade Roig.

Los protagonistas de 'L'amor venia amb taxi', 'Germans de sang', 'El fantasma de la ópera', 'Tootsie' y 'Ànima'.. / Daniel Escalé

El Romea también se ha subido al carro del musical esta temporada con la última creación de La Cubana, 'L'amor venia amb taxi', un ambicioso homenaje al teatro y al mundo del teatro aficionado catalán bajo el franquismo con un variado y sólido elenco que en el Liceu contó con unas animadas Laia Piró, Maria Garrido y Núria Benet.

'Germans de sang', un título que triunfó en los años 90 en Barcelona está a punto de levantar el telón de nuevo en el Condal con una moderna producción, participaron en la foto Mariona Castillo, Roc Bernadí y Tai Fati. "Estamos en los últimos ensayos con ganas de estrenar", indicaron. La propuesta con una moderna puesta en escena dirigida por Daniel Anglès recalará en el Condal a partir del día 13.

El Liceu, que ejercía como anfitrión del encuentro, cuenta hasta el 15 de diciembre con 'L'Elisir d'amore', ópera de Donizetti ambientada en la Italia de Mussolini. En representación suya posaron dos cantantes catalanes que forman de los diferentes repartos: Jan Antem que encarna al pomposo sargento Belcore y Anna Farrés, que encarna a Gianetta. Y del vecino Teatro Poliorama, situado como el Liceu en plena Rambla, vinieron los protagonistas de 'Glorious!'. La veritable historia de Florence Foster Jenkins'. Aunque no es un musical esta comedia no existiría sin la música y la pasión lírica de su protagonista, la peor del mundo que borda Marta Ribera, actriz que posa en la imagen junto a Ramon Gener y Santi Millan, los hombres de su vida en esta historia tan increíble como cierta.

Dos cantantes de 'L'Elisir d'amore' junto a los protagonistas de 'El fantasma de la ópera' y los de 'Glorious!'. / Daniel Escalé

Paral·el 62 vuelve a recibir como cada Navidad desde hace más de dos lustros 'El Petit Príncep', una creación con música de Manu Guix que adapta popular libro de Saint-Exupéry para los más pequeños pero que también encanta a los más mayores. La edición número 12 de 'El Petit Príncep' cuenta con el regreso a escena de Àngel Llàcer en el rol de piloto. Llàcer no estuvo en la sesión fotográfica del Liceu pero quien sí Carme Milán; que asume el rol del Principito por quinto año y Didac Salabert, que debuta en el espectáculo e interpreta a diversos personajes, entre ellos el del zorro.

También 'El fil invisible', premiada producción estrenada el año pasado basada en un famoso libro de Míriam Tirado, adaptado por Alícia Serrat que encandila a toda la familia, aunque esté pensada para peques a partir de 4 años. Vuelve al Goya estas Navidades donde recalará del 22 de diciembre hasta el 25 de enero con la cantante Beth como narradora. Sergi Espina y Rubén Albadalejo, dos intérpretes del joven reparto, representaron al musical en la histórica foto hecha en el vesíbulo del Liceu.

Esperado regreso

Muchos se quedaron sin ver 'Ànima', el musical que arrasó en los Premis Butaca también ha estado representado en la fotografía aunque no esté en cartel esta Navidad pero sí a partir del 27 de febrero en el Tívoli. La historia de una chica que sueña con triunfar como creadora de contenidos en el machista mundo de la animación en el Hollywood de los años 30 regresa tras el éxito en el Teatre Nacional de Catalunya la temporada pasada. Paula Malia, protagonista de este musical de nueva creación, acudió al Liceu junto a otros intérpretes como Anabel Totusaus, Oriol Burés y Victor G. Casademunt. Estos últimos, coautores e intérpretes de 'Ànima', forman parte de la divertida comedia 'L'amor venia en taxi' y van de bólido compaginando su espectáculo cubanero y la renovada versión de 'Anima'. "Habrá ocho cambios en el reparto y retoques en la escenografía", avanzan.

Cuatro intérpretes de 'Ànima': Anabel Totusaus, Paula Malia, Victor G. Casademunt y Oriol Burés.. / Daniel Escalé

"Tengo muchas ganas de ver todos estos musicales", decía Malia a quien el rodaje de la segunda temporada de 'La casa nostra' le ha impedido ir al teatro. Reencontrarse con sus compañeros para la foto ha sido un puntazo. "Reunirnos todos aquí evidencia la buena salud del teatro musical en Catalunya. Aunque Madrid es un imán para los musicales Barcelona tiene razones para estar orgullosa".

Evidentemente. para no herir susceptibilidades los artistas se intercambiaron de posición en la imagen durante la sesión. Quienes ocupaban la primera fila que permitía verles de cuerpo entero se retiraron a la parte de atrás y después se montaron diferentes combinaciones.