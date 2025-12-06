Vidarte, exdirector del Guggenheim: "Gehry ha abierto puertas a una arquitectura más libre"

El exdirector del Museo Guggenheim Bilbao, Juan Ignacio Vidarte, ha valorado la aportación del arquitecto Frank Gehry, fallecido ayer, a Bilbao y Euskadi y ha dicho de él que con su creatividad y libertad de afrontar su proceso de trabajo ha abierto "las puertas a que la arquitectura sea mucho más libre".

Vidarte, director del museo diseñado por Gehry desde sus inicios hasta el pasado mes de abril, ha destacado, en una entrevista en Radio Euskadi recogida por EFE, que en la trayectoria del arquitecto fallecido el Guggenheim Bilbao "es un elemento importante".

El Museo Guggenheim y su diseño, según ha expuesto, constituye "un elemento fundamental" en el proceso de transformación vivido por Bilbao en los últimos años por lo "icónico" y "representativo" que es, pero también "para Euskadi porque el museo es un proyecto de país".

Vidarte, que trabajó junto a Gehry durante el diseño y construcción del Guggenheim Bilbao, ha señalado que el arquitecto "era una persona excepcional, cercana, muy pegada a la tierra y un profesional independiente, libre, creativo".

Según ha afirmado, "afrontaba su trabajo con una mezcla de capacidad de soñar y de inventar y por otro de ser muy pragmático", entendiendo que "la arquitectura y su trabajo era diseñar unos espacios para que cumplieran una función", pero "sin perder esa magia y esa capacidad de soñar que siempre tuvo".