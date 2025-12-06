El Temporada Alta se despide con montajes sobre honestidad artística, familia y cancelación

En el último fin de semana del festival Temporada Alta coinciden en Girona muchas novedades de companías catalanas. Las T de Teatre presentan su primera comedia con el aclamado autor y director argentino Nelson Valente que recalará en breve en el Teatro Goya y el actor Francesc Cuellar estrena 'Honestetat', escrita y dirigida por él, que hará temporada en el Akadèmia por Navidad. Y otras dos obras que recalarán en la Beckett después de fiestas: 'Tallar-se un peu amb una motoserra', de Bàrbara Mestanza y 'ABECEDDARI', de la joven compañía La Moukhles & Sentis.

El Teatre Municipal de Girona acoge el viernes y el sábado este 'Avui no ploraré', la nueva comedia de las T de Teatre que por primera vez colaboran con el aclamado autor argentino Nelson Valente. El autor y director ha escrito para ellas una comedia agridulce sobre las relaciones familiares con mucho de vodevil y una escenografía giratoria que da mucho juego. Humor, actualidad y secretos familiares envuelven esta propuesta que gira en torno a una cena muy especial: la primera que celebran tres hermanas juntas tras la salir una de ellas de un centro psiquiátrico. Pero la reunión, a la que también acuden los maridos de dos de ellas, acabará nunca imaginaban tras unirse a la fiesta una persona que nadie esperaba: la amiga que la homenajeada ha hecho durante su estancia en el centro de salud mental. Mamen Duch, Marta Pérez, Carme Pla, Àgata Roca, Jordi Rico y Albert Ribalta protagonizan la obra. "Ideal para venir a ver en Navidades", comentan las intérpretes. Nada que ver esta divertida comedia con las películas azucaradas navideñas.

Un momento de 'Avui no ploraré'. / David Ruano

También el viernes Bàrbara Mestanza estrena su nueva creación en Girona, en el Teatre de Salt: 'Tallar-se un peu amb una motoserra'. Ella misma junto a Rosa Boladeras y Júlia Molins interpretan la obra que plantea interrogantes acerca del MeToo. ¿Es totalmente justa la cultura de la cancelación? ¿Qué haremos de la revolución? Estas son algunas de las preguntas que plantea la obra que Mestanza, feminista de pro, autora de obras como 'Sucia' y 'Lacrimosa'. "La obra habla sobre todo de esa sensación de culpa constante de quienes denuncian y de aquellos que no saben gestionar lo que han hecho otros".

"No puedo hablar más de mi propia herida. Tengo ganas de divertirme" Bàrbara Mestanza

La pieza muestra a una periodista y editora de un periódico que, tras destapar los abusos de un profesor de teatro deben hacer frente a la noticia de su suicidio y a las preguntas que les acechan después a ellas y a la hija del fallecido. "¿Es posible amar a un padre así? ¿Hemos de perdonar al agresor?", estas y otras preguntas aparecen en la pieza donde Mestanza encarna a una heroína feminista que se pregunta "¿Qué parte de lucha y qué parte ego hay?". A partir, del 14 de enero se verá en la Sala Beckett de Barcelona. El contundente título refleja en parte el cinismo y humor que empapa esta pieza con elementos de thriller y ciencia-ficción que incluye audiovisuales realizados por Marc Pujolà. "El humor es un método de supervivencia ante el dolor, aunque también puede ser un engaño para taparlo", reconoce Mestanza que deja atrás la autoficción de sus anteriores obras. "No puedo hablar más de mi propia herida. Tengo ganas de divertirme".

Honestidad

'Honestedat', escrita y dirigida por Francesc Cuéllar, plantea el conflicto que surge entre una veterana actriz con ideas claras, que encarna Míriam Iscla, y un joven realizador, interpretado por Dafnis Balduz, cuando ella se niega a hacer una escena desnuda por coherencia artística. El consentimiento, el poder, la autoridad, los límites personales y la responsabilidad profesional son temas que surgen en este montaje, un duelo actoral lleno de tensión que intenta penetrar con "precisión quirúrgica" en todos los mecanismos que se activan cuando la confianza personal choca con las exigencias profesionales y mostrar esas "zonas oscuras donde las buenas intenciones dejan de ser suficientes". Se podrá ver este domingo en el Teatre de Salt (Girona) y del 12 de diciembre al 11 de enero en el Teatre Akadèmia de Barcelona.

Dafnis Balduz, Francesc Cuéllar y Míriam Iscla. / Cedida por Temporada Alta

Y el sábado en La Planeta llega otro estreno: 'ABECEDARI'. Tras 'Nodi: de gossos i malditos', su primer espectáculo, La Moukhles & Sentís ofrecen una producción inspirada en 'El abecedario' del filósofo francés Gilles Deleuze (1925-1995) donde la honestidad también juega un papel importante. Deleuze, coautor junto Félix Guattarri de 'El Anti Edipo', 'Capitalismo y esquizofrenia', se suicidó dos meses de desgranar su abecedario particular y testamento artístico en una larga entrevista que Deleuze accedió a realizar con una alumna con la condición que solo se publicara después de su muerte.

La acción se sitúa en 1996, un año después, cuando dos estudiantes de filosofía estudian el legado de Deleuse. "No es una obra nada intectual, ni una traslación de 'El abecedario' a escena", aclara Joan Sentís. "La obra habla de la reinterpretación tanto de 'El Abecedario' de Deleuse como del legado de una persona analfabeta", comenta Miriam Moukhles. Ella y él interpretan la pieza junto a Cris Martínez y encarnan a diferentes personajes en esta creación con con música en directo y una mirada externa de Pau Matas. La acción transcurre en un despacho de Universidad que se transforma en otros espacios, entre ellos un café de París de 1955. 'ABECEDARI' recalará en la Sala Beckett a partir del 29 de marzo.