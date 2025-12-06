Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Clandestinidad

La opositora venezolana María Corina Machado asistirá a recibir el Nobel de la Paz en Oslo

El dilema de la oposición venezolana: apoyar a Trump o promover una salida negociada cada vez más difícil

Corina Machado lanza su "Manifiesto de la libertad" para una futura Venezuela

Fotografía de archivo del 17 de julio de 2024 de la líder opositora venezolana María Corina Machado, en un acto de campaña.

Fotografía de archivo del 17 de julio de 2024 de la líder opositora venezolana María Corina Machado, en un acto de campaña. / MIGUEL GUTIÉRREZ / EFE

AFP

Oslo
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La opositora venezolana María Corina Machado, que vive en la clandestinidad en su país, confirmó que estará en Oslo la semana que viene para recibir su Premio Nobel de la Paz, anunció este sábado el director del Instituto Nobel a la AFP.

"Estuve en contacto con la señora Machado esta noche y me confirmó que estará en Oslo para la ceremonia", afirmó Kristian Berg Harpviken. "Dada la situación de seguridad, no podemos dar más detalles sobre la fecha y la forma en que vendrá", añadió.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Custodio Pérez, el aceitunero convertido en fenómeno literario tras salir en 'La revuelta': 'No me creo superar a Dan Brown
  2. LISTA | Estos son los países que no participarán en Eurovisión 2026 por la presencia de Israel
  3. Muere el cantante italiano Sandro Giacobbe, autor de 'El jardín prohibido' y otras baladas clásicas
  4. Israel irá a Eurovisión, en directo: países que se retiran, reacciones y últimas noticias
  5. 10 películas de estreno en salas que no te puedes perder en diciembre
  6. Israel participará en Eurovisión 2026 y España abandona el festival
  7. Terremoto en Hollywood: Netflix anuncia acuerdo para comprar Warner Bros. y HBO Max
  8. Crítica de 'Los abandonados': la serie wéstern de Netflix con Gillian Anderson como matriarca feroz

El Congreso de los Diputados sale en procesión: Roger Bernat dirige una acción teatral para que la ciudadanía se reapropie de la democracia

El Congreso de los Diputados sale en procesión: Roger Bernat dirige una acción teatral para que la ciudadanía se reapropie de la democracia

El Temporada Alta se despide con montajes sobre honestidad artística, familia y cancelación

El Temporada Alta se despide con montajes sobre honestidad artística, familia y cancelación

La opositora venezolana María Corina Machado asistirá a recibir el Nobel de la Paz en Oslo

La opositora venezolana María Corina Machado asistirá a recibir el Nobel de la Paz en Oslo

La prestigiosa revista 'The New Yorker' elige a 'Sirat' como mejor película de 2025

La prestigiosa revista 'The New Yorker' elige a 'Sirat' como mejor película de 2025

Stranger Things contra It: Cuando Vecna se alió con Pennywise

Stranger Things contra It: Cuando Vecna se alió con Pennywise

Carmen Martín Gaite: "A las personas se las recuerda por las palabras que han dicho"

Carmen Martín Gaite: "A las personas se las recuerda por las palabras que han dicho"

La legendaria estrella del folk Joan Baez regresa al estudio para grabar un himno contra Trump: 'No Kings'

El gran creador de iconos urbanos, Frank Gehry, muere a los 96 años

El gran creador de iconos urbanos, Frank Gehry, muere a los 96 años