La opositora venezolana María Corina Machado asistirá a recibir el Nobel de la Paz en Oslo

La opositora venezolana María Corina Machado, que vive en la clandestinidad en su país, confirmó que estará en Oslo la semana que viene para recibir su Premio Nobel de la Paz, anunció este sábado el director del Instituto Nobel a la AFP.

"Estuve en contacto con la señora Machado esta noche y me confirmó que estará en Oslo para la ceremonia", afirmó Kristian Berg Harpviken. "Dada la situación de seguridad, no podemos dar más detalles sobre la fecha y la forma en que vendrá", añadió.