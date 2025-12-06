Los nuevos retos de la Barcelona literaria: "La desmemoria provoca fascismo y la turistificación convierte las ciudades en decorados"

Barcelona, se ha dicho y repetido con insistencia de mantra zen, ha venido a la FIL de Guadalajara con todo. Con Joan Manuel Serrat y Eduardo Mendoza. Con Mercè Rodoreda y Montserrat Roig. Con las superestrellas del 'boom' y los debutantes que, más de medio siglo después, intentan explicar la ciudad desde las problemáticas y entusiasmos del siglo XXI. Por llevar, Barcelona incluso ha llevado a México el anuncio de una (polémica) beca-invitación para que un escritor latinoamericano de prestigio, de Mariana Enríquez para arriba, se instale 3 meses en Barcelona y viva la ciudad para contarla.

El primer seleccionado, quién sabe si un novelista chileno con alma de poeta, no encontrará taburetes forrados de terciopelo en la barra de Boccacio ni animados aquelarres 'gauchedivinescos' en 'boites' y reservados, sino una ciudad fracturada y profundamente desigual cuya novelística se enfrenta al brete de narrar las luces y sombras de la Barcelona siglo XXI.

Ya lo dijo Eduardo Mendoza el pasado fin de semana durante la inauguración del Salón Literario Carlos Fuentes: "He leído por ahí que aquí se venía a hablar del presente y el futuro, no del pasado, y estoy completamente de acuerdo. Yo quisiera que esto fuera la inauguración pero también la clausura de una historia que ya pasó y que ahora empiece el presente y el futuro de Barcelona". Dicho y hecho, media docena de escritores de la delegación barcelonesa en la FIL recogen el guante del autor de 'Sin noticias de Gurb' y reflexionan sobre la ciudad que deberían reflejar libros y novelas y cómo debería ser la Barcelona literaria que se escriba a partir de ahora.

Eduard Olesti (1995) 'Gosssos dempeus' Club Editor, 2024

"Barcelona, como monstruo literario del futuro, debe ser excesiva, rica y llena de cosas extrañas. Llena de monstruos, hadas, demonios y diferencias. Que nada tenga que ver con nada y se acabe formando una novelística de ciudad completamente carnavalesca. No sabría decir qué imagen proyectamos como literatura de ciudad, es muy difícil saber cómo te percibe alguien en su cabeza, pero creo que aquí hemos venido, sobre todo, a recibir; a descubrir por dónde va la poesía mexicana, a conocernos entre nosotros y a hacer muchos amigos".

“Se tiene que escribir la Barcelona de la gentrificación y de la turistificación y la Barcelona de la escasez de vivienda y la lucha por poder permanecer. Y creo que ya lo están haciendo muchos escritores como Eduard Olesti, Paulina Flores, Arià Paco o Fer Rivas. La Barcelona del 'boom' tuvo sentido en su momento y muchos de esos escritores han reflejado muy bien la ciudad de su tiempo, pero también es normal que los autores que escriben ahora desde generaciones más jóvenes reflejen la Barcelona del tiempo que les corresponde, y esa es una Barcelona es muy distinta. No es una Barcelona gloriosa, ni entusiasta ni optimista, pero sí que es una Barcelona vibrante, interesante, en la que pasan cosas y creo que se tiene que reflejar así".

"Los autores que escribimos en catalán tenemos la generosidad de incluir el relato de la Barcelona castellanoparlante, y no sé si esto pasa igual en el otro lado. Diría y juraría que no. Dicho esto con toda mi admiración hacia unos autores que escriben en castellano, pero creo que no se está plasmando esa realidad; estamos cediendo un espacio que no sé si se nos retorna. Tampoco sé si hace falta hacer una gran novela de Barcelona, porque es copiar un modelo, el francés, que es algo que no necesitamos para nada. Precisamente la gracia de Barcelona es que todos los barrios son diferentes, es un 'trencadís' de todo tipos de literaturas, y todas pueden explicar la ciudad".

Gemma Ruiz Palà (1975) 'Una dona de la teva edat' Proa, 2025

"Hay dos polos que parecen opuestos pero que no lo son: tenemos que explicar Barcelona poniendo el foco en la memoria histórica que no ha sido lo suficientemente explicada, y eso quiere decir la historia de las mujeres y la historia de la clase trabajadora, pero también hay que explicar la barcelona de la turistifación y la precariedad juvenil e incluso adulta. Son dos realidades que conectan absolutamente con el mundo: la desmemoria provoca fascismo y la turistificación provoca que las ciudades acaben vacías y sean decorados. Se siguen dando únicamente por válidas las voces que explicaron la ciudad hace cincuenta o sesenta años, y no se trata de invalidar todo eso, sino de aportar otras perspectivas que aporten contemporaneidad. De lo contrario, estamos hablando de algo que ya no existe, de un 'boom' latinoamericano protagonizado por lo que hoy en día serían 'expats', latinoamericanos 'first class', que también es un tipo de Barcelona con una 'gauche divine' y un sesgo ideológico muy poco receptivo hacia todo lo que es catalán. Como en todo mito, hay mucho de cartón piedra".

Elisenda Solsona (1984) 'Mammalia' Males Herbes, 2024

"Desde los diferentes géneros, tanto la poesía, el teatro como la narrativa, la Barcelona que debemos explicar es la Barcelona real, la Barcelona honesta, rompiendo todos los tabúes. Está bien bien desidealizar la ciudad, pero no romper con el pasado. Simplemente quitarle capas y escribir desde la realidad que vivimos, la de una ciudad que es maravillosa pero que tenemos que luchar para poder vivirla. No tenemos que ser los profetas de nada, pero sí que es verdad, y eso lo estamos viendo aquí estos días, que tenemos sed de historias en las que nos sintamos reflejados. Por eso es importante que se puedan mostrar las problemáticas de la ciudad y de la gente en los libros. Creo que ya estamos haciendo una literatura muy honesta, y eso es algo que veo que aquío se agradece mucho".

David Moragas (1993) 'Fervor' La Magrana, 2024

"Barcelona ahora mismo es una ciudad en crisis, una ciudad que está en riesgo de perder una cuestión identitaria muy vinculada a lo que la ha definido la propia esencia de la ciudad, y creo que los artistas jóvenes tenemos la responsabilidad de tomar una actitud digamos que política para reivindicar nuestra Barcelona. Sobre todo, no romantizar una ciudad que ya no existe pero que hemos visto representada a lo largo del tiempo en la literatura, porque sobre Barcelona se ha escrito mucho".