Matisse en blanco y negro: la Galería Joan Gaspar de Barcelona revela su faceta más íntima

La Galería Joan Gaspar inaugura este viernes la exposición ‘Henri Matisse. Dibuixos i gravats’, hecha en colaboración con la Maison Matisse, para mostrar una selección de dibujos y grabados originales del artista francés realizados entre 1906 y 1952. El objetivo de la muestra es dar a conocer una faceta menos conocida de Matisse: su dominio del dibujo y el grabado como espacio de experimentación y vía privilegiada para la búsqueda de la esencia visual.

Núria Ridameya, directora de la Galería Joan Gaspar, explica que la intención es que el visitante descubra “la pureza de su trazo”, algo que no hay que confundir con la simpleza: “Detrás hay todo un proceso de trabajo, un método que estableció el propio Matisse, que implicaba una relación muy personal con las modelos con las que trabajaba”.

La directora señala que la exposición sorprenderá al público porque se suele asociar a Matisse con el color y la muestra es completamente en blanco y negro. Sin embargo, recuerda que el artista buscaba que sus obras despertaran un sentimiento concreto: “Quería que cuando la gente volviera a casa del trabajo y vieran un grabado o un dibujo suyo les produjera bienestar y tranquilidad”.

Las obras expuestas están organizadas en dos ámbitos: por técnica y por temática. El recorrido pone en relieve un elemento central en el imaginario del pintor: el rostro humano. Matisse afirmaba que la exactitud no es la finalidad del retrato, sino la verdad interior que se esconde, por lo que desarrolló una metodología donde primero buscaba una percepción limpia libre de ideas preconcebidas de la modelo y después dejaba reposar esta primera impresión. “En las siguientes sesiones incluso pintaba con los ojos vendados para ver si había absorbido e interiorizado la esencia de la modelo”, añade Ridameya.

La pieza que quieren destacar desde la galería es ‘Étude de tête de femme au turban’ (1950), un carbón sobre papel. La protagonista del retrato es Lydia Delectorskaya, una de las modelos de Matisse, con la que trabajó en los últimos tiempos y con la que estableció una relación muy intensa.

Entre las obras expuestas se incluye también una que revela el compromiso social de Matisse. En 1951 creó ‘La Pompadour’ con fines filantrópicos, en respuesta a la llamada hecha por el secretario de Estado de la Cultura de Francia con el fin de receptar fondos para la restauración del Palacio de Versalles, que quedó dañado después de la Segunda Guerra Mundial. Asimismo, la exposición incluye una serie de obras que permiten descubrir un Matisse íntimo y comprometido que convierte la búsqueda de una verdad plástica en emoción visual.

En la muestra hay expuestas 32 obras de los casi 800 dibujos y grabados que realizó Matisse. La selección de las obras se ha realizado juntamente con la Maison Matisse y algunas de ellas han sido cedidas por la familia del artista.

La exposición se podrá visitar hasta el 21 de febrero de 2026.