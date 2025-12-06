Manga Barcelona | Gou Tanabe: "El mundo está desquiciado, hay tantas cosas terroríficas que escapan a nuestro control, como la IA, que podrían inspirar a Lovecraft"

Entrar en el mundo de Gou Tanabe (1975) es hacerlo en el del perturbador y delirante universo de 'horror cósmico' de H. P. Lovecraft (1890-1937). Admite el 'sensei', uno de los invitados estrella del Manga Barcelona, que se siente como «el alma gemela» del escritor de Providence. «Tenemos mucho en común, me fascinan los monstruos, las cosas y lugares antiguos y perdidos, los sitios tristes…». Ha adaptado al manga, en mucho negro sobre blanco, con un estilo más occidental, de forma casi obsesiva, y «muy fielmente», la mayoría de las obras del maestro estadounidense del terror –de 'El horror de Dunwich' a 'Las montañas de la locura' pasando por 'La llamada de Cthulhu', todas en Planeta Cómic–. Pero, explica, lo hace reflejando sus propios miedos. «Para una escena de ‘El sabueso’ me adentré de noche en un bosque para reflejar lo que sentía. Pasé miedo y me llevé esa sensación a casa y me puse a dibujarla. Y para el pueblo semiabandonado de ‘La sombra sobre Innsmouth’ fui a uno deshabitado que hay en Japón donde hace años se supo que un vertido químico había contaminado la zona y a la población. Hice fotos y lo dibujé».

Viñeta de Gou Tanabe. / Gou Tanabe

Admite Tanabe haber tenido pesadillas al leer y dibujar las obras de Lovecraft. «Al despertar recuerdo figuras oscuras y haber sentido miedo, sí». Y, apuntando ya maneras, evoca «el miedo y la fascinación» que de niño le provocaban los ‘kaijus’, esos monstruos gigantes japoneses tipo Godzilla, y «los demonios, las películas de asesinos y el género de terror». También ya de jovencito señalaba en dirección a una de las reflexiones marca de la casa de Lovecraft: «En el instituto pensaba mucho en la insignificancia del ser humano en comparación con el universo». De todos aquellos ‘barros’ infantiles y juveniles surgieron sus tremebundos ‘lodos’ lovecraftianos. Páginas donde el ser humano se ve diminuto ante unos escenarios de gigantescas ciudades destruidas, universos desolados o jaurías de monstruosas criaturas.

Viñeta de Gou Tanabe. / GOU TANABE

La locura

Páginas donde otra constante es la locura que se apodera paulatinamente de los personajes, una transformación que Tanabe refleja en sus trazos. «El propio Lovecraft probablemente sufrió problemas mentales y es posible que quisiera contribuir a dar visibilidad a la enfermedad mental en una época en que aún era más tabú que hoy».

Viñeta lovecraftiana de Gou Tanabe. / GOU TANABE

«Es cierto, el mundo actual está tan desquiciado y loco, con tantos elementos que escapan a nuestro control y que provocan terror, que podrían inspirar una obra como las de Lovecraft», asegura antes de añadir: «No me lo he planteado y sería un reto para mí, pero creo que en un futuro sí me gustaría crear una obra alrededor de eso, sobre todo del miedo a lo desconocido que implica la inteligencia artificial. ¿Qué es cierto, qué es falso, quién la controla…?». Los terrores del siglo XXI.