Terremoto en Hollywood: Netflix anuncia acuerdo para comprar Warner Bros. y HBO Max

La industria del cine y el 'streaming' acaba de contraerse nuevamente: Netflix ha triunfado en la guerra de pujas por las partes de Warner Bros. Discovery dedicadas a esos negocios. El 'streamer' ha anunciado un acuerdo para comprar el legendario estudio Warner Bros. y la plataforma HBO Max, entre otros activos, por 82.700 millones de dólares.

Se veía venir desde que Paramount Skydance, otra de las compañías que pujaban con fuerza, enviara el miércoles una carta furibunda a David Zaslav, CEO de WBD, declarando que "WBD parecía haber abandonado cualquier semblanza y realidad de un proceso justo de transacción" en la batalla por el conglomerado que reúne al estudio Warner Bros., HBO, el servicio de 'streaming' HBO Max o el canal de noticias CNN. La carta acusaba al 'management' de WBD de conflictos de interés que favorecían la puja de Netflix y hablaba en términos de "sabotaje" de una reunión entre la compañía y la Comisión Europea en la que, según el diario alemán 'Handelsblatt', se habría "expresado preocupación por que la planeada adquisición de la familia Ellison de Warner Bros. Discovery llevara a una excesiva concentración mediática".

Warner Bros. Discovery continúa así con su plan de dividirse en dos mitades con cotización en bolsa: la parte de Warner, que es la que adquiere Netflix, y Discovery Global, compuesta de CNN y otras cadenas de televisión por cable. Paramount confiaba en quedarse ambas partes, operación que confiaba llevar a buen puerto por la buena relación de su CEO, David Ellison, y el padre de este, el magnate tecnológico Larry Ellison, con el presidente Trump. El pasado julio, la actual administración aprobaba la adquisición de Paramount por parte de Skydance por 8.000 millones, fusión que se cerró semanas después de que la antigua cúpula de Paramount pagara a Trump 16 millones de dólares para resolver la demanda contra el programa '60 minutes' de CBS.

Ahora queda saber si también se aprobará este acuerdo: la administración Trump ha de revisar las transacciones entre Netflix y WBD, lo que muchos analistas esperan que derive en una larga batalla tanto legal como política que podría alargarse hasta bien entrado 2026. De hecho, Paramount y Comcast –la tercera compañía que pujaba por WBD, cuyo plan era fusionar los negocios de cine y streaming con NBCUniversal– podrían no desistir de proponer acuerdos.

Hace tiempo que Netflix emergió vencedor en las guerras del 'streaming', pero con este nuevo movimiento se podría afianzar como jugador sin competidor en el entretenimiento digital y, de hecho, en todo el entorno de Hollywood. Tras una temporada en horas bajas, Warner Bros. ha emergido este año como una máquina expendedora de éxitos de taquilla. Su buena racha empezó en abril con 'Una película de Minecraft', a la que siguieron 'Los pecadores', 'Destino final: lazos de sangre', 'F1: La película', 'Superman' y 'Weapons'.

Comunicado de Netflix

"Esta adquisición une a dos empresas pioneras del entretenimiento, combinando la innovación, el alcance global y el servicio de 'streaming' de primera clase de Netflix con el legado centenario de Warner Bros. de narración de primer nivel", ha explicado Netflix en un comunicado para inversores en el que señala que "franquicias, series y películas tan queridas como 'Big bang', 'Los Soprano', 'Juego de tronos', 'El Mago de Oz' y el Universo DC se unirán al catálogo de Netflix, que ya incluye 'Miércoles', 'La casa de papel', 'Los Bridgerton', 'Adolescencia' y 'Extraction', para crear una oferta de entretenimiento extraordinaria para públicos de alrededor del mundo".

"Nuestra misión siempre ha sido entretener al mundo", declaró Ted Sarandos, codirector ejecutivo de Netflix. "Al combinar la increíble colección de series y películas de Warner Bros. —desde clásicos atemporales como 'Casablanca' y 'Ciudadano Kane' hasta clásicos modernos como 'Harry Potter' y sus amigos— con títulos que definen la cultura como 'Stranger things', 'Las guerreras k-pop' y 'El juego del calamar', podremos hacerlo aún mejor y ayudar a definir el próximo siglo del arte de contar historias".

Según el mismo comunicado, Netflix absorbería los contenidos de HBO y HBO Max, pero sin que eso signifique cerrar estas dos últimas operaciones. También planean mantener los estrenos cinematográficos para las películas, aunque no está claro todavía si de manera casi testimonial y muy cerca del estreno en 'streaming', como con los filmes originales de Netflix, o a un modo más tradicional que se amoldara a las ventanas de exhibición.