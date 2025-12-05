La Sala Parés celebra el centenario de la familia Maragall con una ambiciosa exposición sobre el arte catalán de entreguerras

La Sala Parés inaugura la exposición ‘Figuraciones entre guerras 1914-1945’, que se centra especialmente en la producción artística catalana desde el inicio de la Primera Guerra Mundial hasta el final de la Segunda, pasando por la Guerra Civil española.

La exposición, que cuenta con más de 100 obras (la mayoría de colecciones particulares), quiere mostrar un periodo convulso marcado por los cambios sociales, políticos y estéticos teniendo en cuenta un presente lleno de tensiones y en constante transformación. El director de la Sala Parés, Joan Anton Maragall, explica que este contexto histórico impulsó la necesidad de formular nuevas figuraciones en el arte: “Este contexto permitió a nuestros artistas, fundamentalmente catalanes, posicionarse delante de lo que vivió Europa en esos años”.

Sergio Fuentes, subdirector de la galería y comisario de la exposición, señala que en el recorrido han querido “representar la evolución de la estética de este periodo convulso y como las figuraciones evolucionaron con planteamientos realmente divertidos”.

La muestra coincide con el centenario de la llegada de la familia Maragall a la dirección de la Sala Parés (1925-2025). Según su director, se trata de la exposición “más importante y ambiciosa que hemos hecho en los últimos 15 años”. / EPC

La exposición está estructurada en siete ámbitos: ‘Mediterráneos’, con una plástica vinculada al novecentismo; ‘Entre las nuevas figuraciones’, con obras de artistas como Olga Sacharoff o Pere Pruna, que redefinieron la figuración y la manera en la que representaban la figura, los objetos y los paisajes; ‘Salones de otoño’, vinculado a la historia de la Sala Parés y su modernización en 1925 con la incorporación de nuevos artistas; ‘Figuraciones en contraste’, que da continuidad a los artistas consagrados; ‘La ciudad moderna’, dedicada a esta y a cómo la vanguardia llega a la ciudad y todo lo que implica esto; ‘Búsqueda de nuevas figuraciones’, con obras de carácter más cubista; y ‘Entre las bombas y el exilio’, donde la Guerra Civil sirve para abrir nuevos planteamientos para mostrar episodios bélicos o refugios.

La muestra pretende recuperar la tensión entre tradición y modernidad que materializó la galería dentro del circuito barcelonés, y define la compleja naturaleza de gran parte de la pintura y la escultura de los años 20, 30 y 40 en un contexto creativo complejo, multiforme y de gran efervescencia.

De entre las obras expuestas, destaca la serie de planchas originales realizadas por Helios Gómez en 1934 para ilustrar ‘Viva Octubre’ (Bruselas, 1935), cedidas por el Centre des Archives du communisme en Belgique y el Archief en Bibliotheek voor de studie van het communisme; y el cuadro ‘Figura’ (1924) de Josep Llorens Artigas por su rareza.

La exposición, que ocupa los tres espacios de la Sala Parés, se podrá visitar hasta el 7 de febrero de 2026 y recupera obras de los mejores momentos de artistas importantes como Josep de Togores, Olga Sacharoff, Manolo Hugué, Le Corbusier, Joaquín Torres-García, Juan Gris, Óscar Domínguez, Juli González, Pere Gastó, Ramon Calsina, Ricard Canals, Francisco Bores, Joaquim Sunyer, Mariano Andreu, Josep Llorens Artigas, Rafael Barradas, Hermen Anglada Camarasa, Joaquim Mir o Helios Gómez, entre muchos otros.