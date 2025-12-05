La promotora The Project organizará un nuevo festival en el Poble Espanyol reemplazando al Alma Festival

Después de tres ediciones, el Alma Festival, creado y organizado por Concert Studio, dejará de celebrarse en el Poble Espanyol a partir de 2026 y, en su lugar, otra de las grandes promotoras barcelonesas, The Project, desarrollará en ese recinto, y en las mismas fechas (de finales de junio a finales de julio), una nueva muestra a partir del año que viene. The Project confirmó este jueves a este diario el acuerdo contractual con el Poble Espanyol.

Esta promotora prevé anunciar oficialmente el nacimiento del festival a mediados de este mes: su nombre, su concepto artístico y el grueso de la programación de su primera edición. Dos conciertos ya anunciados en los últimos días en el Poble Espanyol, los de Joan Dausà (2 de julio) y ZZ Top (19), formarán parte del cartel, aunque por ahora no se haya explicitado. The Project ya organizó un festival en el Poble Espanyol hace años, el B-Estival, del que se hicieron tres ediciones, de 2006 a 2008.

El Alma Festival queda desplazado del Poble Espanyol en un contexto complejo para la promotora Concert Studio, que hace unos meses presentó concurso de acreedores. Su director, Martín Pérez, respondió este jueves a este diario que su salida del Poble Espanyol está “a la espera de resolución judicial” y no dio detalles respecto a si el Alma podría renacer en otro recinto. Este festival surgido en 2023 se expandió en 2024 a Madrid y en 2025 a Alicante. En su primera edición barcelonesa, el Alma congregó a 48.000 asistentes, cifras de Concert Studio, que ascendieron a 68.000 en 2024 y a 70.000 en la edición de este año.

Dos festivales nuevos

El del Poble Espanyol no es el único festival de nueva creación que tiene por delante The Project. La promotora barcelonesa también lleva meses trabajando en un nuevo festival de formato medio-grande que se celebrará en el Fòrum, Salsón, una nueva cita dentro de la programación musical barcelonesa que aspira a canalizar el resurgir de un género que en los últimos tiempos ha vivido un auge popular en todas las generaciones, la salsa. La cita será el próximo mes de octubre.

Tal y como explicaba a este diario recientemente Judit Llimós, directora ejecutiva de esta nueva muestra, “actualmente hay un repunte muy claro de la salsa y las músicas latinas, perceptible desde una figura como Bad Bunny y que observamos también cuando programamos a clásicos como Gilberto Santa Rosa”. Ya hay fecha para la primera edición del Salsón: el 3 de octubre de 2026, con un aforo de unas 9.500 personas.

Algo saben en The Project de un género catapultado hoy a las masas por artistas como el puertorriqueño Benito Antonio Martínez Ocasio , recientemente coronado como el artista más escuchado en Spotify en 2025 con la apabullante cifra de 19.800 millones de reproducciones. En la década de los 90, la promotora fundada en 1988 por Tito Ramoneda y Joan Roselló -hasta 2004 no se incorporó Iñaki Martí como tercer socio- fue la encargada de traer a Barcelona a figuras tan legendarias como Fania All-Stars, Celia Cruz y Tito Puente. El objetivo, abunda Llimós, es crea un festival “para juntar a todo el mundo y para estructurar una corriente de ciudad, creando un centro neurálgico de la salsa en Barcelona”.

La creación del nuevo festival en el Poble Espanyol abre un capítulo nuevo en The Project, responsable de otras citas veteranas como el Guitar BCN o el Festival de Jazz de Barcelona. La promotora deja atrás un festival para organizar dos otros nuevos. Y es que The Project dejará de organizar Porta Ferrada en Sant Feliu de Guíxols, un festival que llevaba gestionando desde 2014 y que el pasado noviembre dio un giro de cara a su edición de 2026, la número 64, que correrá a cargo de Barcelona Events Musicals, que organiza todos los veranos el Cruïlla. Un baile de nombres que se produce apenas un año después de que The Project fuese comprada por Warner Music hace algo más de un año, en octubre de 2024.