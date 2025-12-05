Nick Cave sacude y abraza en su monumental disco en directo 'Live God'

'Live God' Nick Cave & The Bad Seeds Bad Seed-PIAS Rock ★★★★

Con 'Wild God' (2024), su último álbum, Nick Cave salió de las tinieblas y volvió a abrazar la vida y a hacerlo de un modo estrepitoso y finísimo a la vez, con todo el poderío de The Bad Seeds, expandido con cuerdas y coros catedralicios, y excelentes canciones con las que conjurar las pérdidas sufridas en su esfera más personal (en primer plano, las de sus hijos Arthur y Jethro). El australiano presentó la gira consiguiente, que pasó por el Palau Sant Jordi, como "un antídoto contra la desesperación".

Conciertos que merecieron inflamados elogios y que ahora dejan un testimonio palpable en este doble 'Live God', el quinto disco en vivo de Cave en sus más de cuatro décadas de trayectoria. Su contenido impresiona y te lleva a un lugar intranquilo pero reconfortante, allá donde el duelo y el ruido del mundo se metabolizan en una suerte de celebración cósmica, acaso una ofrenda al altísimo. En uno de los conciertos reflejados aquí, el de París, compareció un asistente llamado Bob Dylan, que, a propósito de una de las canciones de la noche, 'Joy', escribió en la red X que se había sentido "impactado" por ese verso en el que dice que "ya hemos tenido demasiado dolor, es la hora de la alegría".

Como ranas maravilladas

Ese júbilo se expresa a través de 18 canciones (cuatro menos que las que sonaron en Barcelona) de las que ocho proceden de 'Wild God', con punto de partida en ‘Frogs’. Canción arrolladora con guante de seda, en la que Cave desliza una especie de loa a la perplejidad como motor de vida acogiéndose a unas figuras simpáticas, las ranas, que saltan de un sitio a otro "maravilladas por el amor, maravilladas por el dolor".

En sus discos previos ('Skeleton tree', 'Ghosteen' y 'Carnage'), él había tendido a difuminar su idea de canción minimizando melodías y dinámicas, y las composiciones nuevas le recuperan en una forma más reconocible: baladista canónico en 'Long dark night', pero, sobre todo, fuerza de la naturaleza ('Wild God') y atronadora voz catártica ('Conversion'). Los ausentes son los protagonistas, pero el funeral da paso a la belleza y al anhelo en 'O wow o wow (how beautiful she is)', dedicada a Anita Lane.

'Live God' plasma a un Cave que ha refrescado el modo de canalizar su poder, sacudiéndote y abrazándote a la vez, en contraste con su yo más pospunk, perceptible en rescates como 'From her to eternity', que resurge aquí con ferocidad. Respecto al Sant Jordi, se echa en falta la tremebunda 'The mercy seat', pero ahí están 'Tupelo' con sus visiones bíblicas de Elvis Presley, la galopante 'Papa won’t leave you, Henry', crecida más si cabe por la acción coral, y un 'Red right hand' en comunión ritual con el público. Con todo ello, 'Live God' nos dice que, después de la tragedia, la recuperación plena de Nick Cave tenía en el directo su última y más incontestable estación. Jordi Bianciotto

Otros discos de la semana

'Written by' Ronnie D’Addario Omnivore Recordings Jangle pop ★★★★

Antes de que Brian y Michael D’Addario conquistaran el reino del pop retro con The Lemon Twigs, estaba su padre, Ronnie, un cantautor y multiinstrumentista que tenía la voz y el talento melódico pero no la suerte. Aquí, arropado por sus hijos y por invitados ilustres como Todd Rundgren, Mac DeMarco y Sean Ono Lennon, se desquita con un disco en el que recupera en versiones lustrosas algunas de sus mejores canciones recientes y da rienda suelta a su pasión por los Beach Boys. Rafael Tapounet

'Solitud y soledad' Javier Corcobado Intromúsica Canción rock ★★★★

Doble álbum para reivindicar a este poeta pospunk, chatarrero ilustrado, 'crooner' en el filo de la navaja (automática), 40 años después del debut de Mar Otra Vez. El primer volumen ofrece material nuevo, un cabaret rock con aura de misterio y urgencia ("apresúrate a devorar la vida"), y el segundo, revisiones en duetos razonables: Jorge Martí, Nacho Vegas o Alaska en la endemoniada 'Dame un beso de cianuro'. Una transitable puerta de entrada a su mundo de tormentos. J. B.

'[Sama’a] (Audition)' [Ahmed] OTOROKU Jazz ★★★★

El pianista británico Pat Thomas y su cuarteto [Ahmed] reivindican el legado del contrabajista Ahmed Abdul-Malik, que hace casi 70 años imaginó un jazz impregnado de sonidos orientales. Pero lo que entonces era una música plácida, sugerente y un poco naíf, aquí es algo muy distinto: [Ahmed] convierten los 'grooves' en torbellinos y las melodías en bucles que al final son aullidos. '[Sama'a] (Audition)' es free jazz de hoy que no pierde nunca el norte, música hipnótica y furiosa que incluso cuando parece desbocada conserva el latido original y siempre sabe dónde va. Un vendaval. Roger Roca