Cine

Narges Mohammadi, Premio Nobel de la Paz, protagoniza la inauguración del Festival de Cine y Derechos Humanos de Barcelona

La activista y escritora se encuentra en arresto domiciliario y presentará su filme ‘Tortura blanca’ a través de un vídeo y la asistencia en la sala de su marido en Barcelona

La activista iraní Narges Mohammadi, Premio Nobel de la Paz.

La activista iraní Narges Mohammadi, Premio Nobel de la Paz. / EPC

Quim Casas

Hoy arranca en los cines Maldà la 22 edición del Festival de Cine y Derechos Humanos de Barcelona. Las proyecciones se extenderán hasta el 10 de diciembre. La inauguración, a las 18.00 horas, define perfectamente el perfil del certamen. Se proyectará ‘Tortura blanca’, documental de Narges Mohammadi basado en su propio libro en el que entrevista a 16 personas que estuvieron encarceladas en distintas prisiones de Irán y sufrieron la tortura sicológica en las celdas de aislamiento. Mohammadi, Premio Nobel de la Paz en 2023, se encuentra en arresto domiciliario. Intervendrá en la gala a través de un vídeo expresamente grabado para la ocasión, y el filme será presentado presencialmente por su marido, Taghi Rahmani, otro activista pro-reformista encarcelado en repetidas ocasiones.

Kiana y Ali Rahmani, hijos gemelos de 17 años de activista iraní Narges Mohammadi en la ceremonia del Nobel de la Paz en el Ayuntamiento de Oslo donde leyeron el discurso de su madre encarcelada por propaganda contra el Estado. Su marido, Taghi Rahmani, inaugura hoy el Festival de Derechos Humanos de Barcelona.

Kiana y Ali Rahmani, hijos gemelos de 17 años de activista iraní Narges Mohammadi en la ceremonia del Nobel de la Paz en el Ayuntamiento de Oslo donde leyeron el discurso de su madre encarcelada por propaganda contra el Estado. Su marido, Taghi Rahmani, inaugura hoy el Festival de Derechos Humanos de Barcelona. / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

En la edición de este año podrán verse películas centradas en la privatización de la red eléctrica de Puerto Rico (‘La oscuridad’, viernes 5, 20.00 horas); figuras misteriosas como la del guerrillero navarro Pedro Baigorri Apeztegia, que fue cocinero de Fidel Castro y miembro de un comando revolucionario en Colombia (‘Buscando a Pedro Baigorri’, sábado 6, 18.00); los efectos devastadores de la Dana en Valencia desde la perspectiva del voluntariado o de aquellos que lo perdieron todo (sesión doble con los documentales ‘La voluntad’ y ‘El barranco del Poyo’, lunes 8, 18.00); la orfandad en las calles de una ciudad de Togo (‘Te protegerán mis alas’, producción española de Antonio Cuadri, lunes 8, 20.00), y las reivindicaciones de las mujeres afganas contra la dictadura de los talibanes (‘Shot the voice of freedom’, martes 9, 22.00).

El filme que se proyectará en la gala de clausura (miércoles 10, 18.00) es ‘Dulce muerte’, en el que la directora mexicana Analeine Cal y Mayor reflexiona sobre los procesos que deben llevar a una muerte pacífica e indolora a las personas enfermas que así lo deseen. Uno de los personajes del documental es un médico defensor de la eutanasia que pierde su licencia y decide dedicarse al monólogo cómico.

El festival otorga diversos premios: mejor largometraje y guion, película medioambiental, cortometraje documental, corto de ficción y mejor dirección de arte y fotografía a una producción catalana. Una de las particularidades del certamen es lo que ellos definen como taquilla inversa. La entrada a todas las sesiones es libre y, una vez concluida la proyección, cada espectador deberá aportar una cantidad concreta de euros en función de lo que le haya parecido la película.

