Los musicales de Barcelona se unen en el Liceu: una foto histórica con 'El fantasma de la ópera', 'Tootsie' y más

Los musicales copan los grandes escenarios de Barcelona estas Navidades. Para celebrarlo, todos sus protagonistas se han reunido en el Liceu. Pese a ser rivales en la cartelera han demostrado muy buena sintonía en la primera foto conjunta donde se identificaban a los personajes de 'El fantasma de la ópera', 'Tootsie', 'L'amor venia amb taxi' y 'Germans de sang', que a partir de la semana próxima recala en el Condal.

Y de los musicales familiares como 'El Petit Príncep' y 'El fil invisible'. Pero la foto también ha incluido a dos intérpretes catalanes que estos días triunfan en el Liceu con 'L'Elisir d'amore' y con otros llegados del vecino teatro Poliorama donde brilla 'Glorious!'. La veritable historia de Florence Foster Jenkins'. Sin ser un musical es una comedia marcada por la pasión por la música de una excéntrica cantante que triunfó a su manera pese a ser considerada como la peor del mundo. 'Ànima', que arrasó en los Premios Butaca, tampoco faltó a la cita aunque este título subirá de nuevo a escena después de Navidad, a partir del 27 de febrero en el Tívoli.

El encuentro para la fotografía ha dado mucho de sí entre compañeros de profesión, muchos de los cuales aún no han podido asistir a las obras de sus colegas y lo intentarán estas Navidades si el trabajo se lo permite.

No ha sido fácil organizarlos a todos, con sus respectivos vestuarios, pelucas y maquillaje pero la buena predisposición de todos ha contribuido a conseguir una imagen histórica. Nunca antes se había hecho nada parecido: unir a espectáculos que compiten entre ellos en la cartelera. "Nos ha quedado ganas de cantar y hacer algún número", comentaban algunos de los protagonistas al final. Y Toni Albaladejo, veterano productor que puso en marcha la iniciativa, ya ha tomado nota de cara al año próximo. "Igual que sorprendió a todos la gala 'Catalunya aixeca el teló' cuando la pusimos en marcha hace 25 años, esta fotografía es el inicio de una tradición. Y la idea de escuchar además un tema de cada título funcionaría, algo que no hemos hecho hoy, funcionaría".