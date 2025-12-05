Margherita Buy protagonizará el 'remake' italiano de 'Casa en flames'

La productora Wildside, parte del grupo Fremantle, junto a Eliofilm y PiperFilm rodarán la versión italiana de 'Casa en Flames'. Dirigida por Dani de la Orden y producida por Sábado Películas, Playtime Movies y Atresmedia Cine, y con la producción asociada de 3CAT, Casa en Flames se convirtió en uno de los grandes éxitos de público en nuestro país al ser vista por más de 500.000 espectadores.

La ganadora de 7 premios David di Donatello, 8 premios Nastro de Argento y la Concha de Oro a la mejor actriz en el Festival de San Sebastián entre otros muchos, Margherita Buy encabeza el reparto de la película italiana interpretando el papel creado por Emma Vilarasau en la versión original.

Tras 'Esconde a la abuela en la nevera', Giusepe G. Stasi y Giancarlo Fontana ha sido los elegidos para llevar al cine italiano la comedia escrita por Eduard Sola, quien se hizo con los premios Goya, Gaudí y Feroz al mejor guión por Casa en Flames. Enric Auquer y Emma Vilarasau ganaron el premio Gaudí por sus interpretaciones en el filme, que también fue galardonado con el premio a la mejor comedia en los Premios Feroz, donde Emma Vilarasau recibió también el premio a la mejor actriz. En total, la película logró 8 nominaciones a los Goya y 14 a los premios Gaudí, convirtiéndose en una de las películas con más nominaciones a premios en su año.