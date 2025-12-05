Manga Barcelona, una edición bajo el terrorífico influjo de Lovecraft

Un extenso paisaje de vallas metálicas entrelazadas marcaban ya ayer el serpenteante recorrido que desde este viernes y hasta este festivo lunes, 8 de diciembre, recorrerán, se espera que fluidamente, miles de ‘otakus’, los fans del cómic y la cultura japonesa, para sumergirse en su gran fiesta, el Manga Barcelona. Dentro les esperan la sombra de un hinchable gigante del personaje de ‘One Piece’ Luffy, los abrazos de la mascota del festival, la simpática y divertida Onachan, que presumirá de su colorida habitación, aprender a fusionar una escudella con fideos ‘udon’, o el peligro de quedar atrapados en la locura y en los tentáculos del espeluznante y cósmico Cthulhu, el impronunciable y más famoso monstruo de los creados por H. P. Lovecraft, cuyas obras ha adaptado el mangaka Gou Tanabe, uno de los invitados estrella y auténtica alma gemela del maestro del terror de Providence, que protagoniza una de las exposiciones.

Exposición sobre las adaptaciones de Gou Tanabe de las obras de Lovecraft, en el Manga Barcelona / Ferran Nadeu

Llega pues, el Manga Barcelona, con su habitual apabullante e imaginativa oferta de actividades: el 'cosplay' (este año con muestra de disfraces hechos a mano inspirados en ‘Atelier of witch hat’, la obra de Kamome Shirahama, autora del cartel), el anime, la música y el baile de K-Pop, artesanía exclusiva y danza tradicional nipona, la zona Manga Kids, los múltiples talleres, juegos y concursos, el espacio gastronómico Nihon Ryori (que va mucho más allá del ‘sushi’ y el ‘yakisoba’, con chefs de estrellas Michelin y una muestra sobre repostería), o el videojuego japonés (el ‘gêmu’, que visibiliza una muestra como parte del ecosistema cultural).

Fragmento del cartel de este año, de Kamome Shirahama. / FICOMIC

Con las entradas (que solo pueden comprarse en la web) del fin de semana agotadas y con las de hoy y el lunes a punto de hacerlo, llega la edición número 31 tras la del 30º aniversario, que batió, de nuevo, su récord de visitantes (167.000; solo por detrás del Primavera Sound y por delante de otros grandes eventos de la capital catalana como el Sónar, el propio Cómic Barcelona o el Mobile World Congress). La cita, que hoy inaugurará el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, regresa a los amplios espacios de Fira Gran Vía, a caballo entre Barcelona y L’Hospitalet, en los 92.000 metros cuadrados de los pabellones 3 y 5.

En la foto, Onachan, la mascota del Manga Barcelona, estrena habitación en el salón. / Ferran Nadeu

El universo 'Cowboy Bebop'

Además de Tanabe y el escalofriante influjo de Lovecraft que le acompaña, entre los invitados destaca otro mangaka más versátil, Tsutomu Takahashi, autor de mangas adultos como ‘NeuN’ (donde imagina un proyecto nazi con hijos de Hitler), el ‘thriller’ ‘Jumbo Max’ al drama costumbrista ‘Guitar Shop Rosie’. También una de las reinas del anime, Akemi Takada, diseñadora de personajes como Lamu, Creamy Mami y Madoka; Takashi Matsuyama, que fue asistente del creador de Dragon Ball, Akira Toriyama; o Shinichiro Watanabe, artífice y director de ‘Cowboy Bebop’, que viene acompañado de los responsables de la banda sonora de este anime de culto: la compositora Yoko Kanno, la banda de los Seatbelts y la cantante Mai Yamane, que en 25 años desde su creación nunca había actuado fuera de Japón y ofrecerá tres actuaciones memorables.

El segundo salón de manga más importante del mundo fuera de Asia tras el de París, que ha contado con un presupuesto de poco más de dos millones de euros, empieza mirando de reojo al país vecino y, aún en ‘shock’, por la suspensión de la próxima edición del festival de Angulema, en Francia. «Parece que es por tema organizativo, por cómo se han hecho las cosas. Es un modelo diferente del nuestro –opina Meritxell Puig, directora de Ficomic, que organiza el Manga Barcelona y el Cómic Barcelona–. Allí, la organización del festival se encarga a una empresa privada, la ciudad está muy involucrada y tienen muchísimas subvenciones». Puig defiende el modelo de los salones que dirige de «crecer paulatinamente y de forma orgánica y escuchando a todo el ecosistema del cómic. Creo en el diálogo». «Es verdad que aún podemos crecer, pero organizadores y editores, y el público, estamos cómodos así», asevera.

Preparativos, este jueves, en el Manga Barcelona. / Ferran Nadeu

Y, por si alguien tenía dudas, el manga resiste y «este 2025 le ha ido muy bien», señala Oriol Estrada, asesor de contenidos del salón. «Hablando con distintos editores te comentan que tras la pequeña bajada de 2024, algo normal, porque se venía del 'boom' enorme de 2021, 2022 y 2023, este año han echado un poco el freno en cuanto a lanzamientos y novedades y afirman que les ha ido mejor que 2024. Yo creo que mientras estemos en niveles prepandemia, que es donde se está ahora, es sinónimo de éxito».

La cantera del 'mangañol'

Barcelona se ha consolidado como centro ineludible del cómic y el manga. De la industria editorial, pero también del «talento joven». «El Manga Barcelona es el único encuentro al que vienen editoriales de Japón a buscarlo –destaca Puig–. No es casualidad que en los últimos años haya siempre varios premiados españoles en los Japan International Manga Awards (cuyas figuras reúne una de las exposiciones). Eso no ocurre con otros países». Este 2025 está en el salón la prestigiosa editorial Kodansha, accesible a todo autor que quiera mostrarle su trabajo; los alumnos de la Escola Joso han creado con la Universidad de Arte y Diseño de Seian la exposición ‘Sant Jordi. Del Auca al Ôtsu-e’, y la cantera española de la revista ‘Planeta Manga’ tendrá un estand destacado fusionando talento 'mangañol' con autores de la publicación paneuropea Manga Issho.