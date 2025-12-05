El manga arrasa también en las bibliotecas: 'Bola de Drac' sigue siendo el cómic más prestado en catalán

El fenómeno ‘Bola de drac’ está íntimamente vinculado a la historia cultural de Catalunya, desde su impacto en varias generaciones hasta su peso en la normalización lingüística en catalán y el despliegue de la edición en catalán y castellano de la industria del manga: 'Bola de drac' fue el primer título que se distribuyó en Europa gracias al acuerdo en 1992 de Planeta con la editora Shueisha, siguiendo la estela del éxito sin precedentes que había tenido la serie de anime en TV3 estrenada en febrero de 1990.

Han pasado más de 30 años de ese punto de inflexión en la tradición editorial, pero el auge del género entre los jóvenes y no tan jóvenes solo ha crecido hasta dimensiones insospechadas entonces. Según datos facilitados por la Diputació de Barcelona, 'Bola de drac' sigue ostentando el trono del cómic más prestado en los últimos años en las bibliotecas de la red pública, siempre en su edición en catalán, pero su semilla ha echado raíces en los lectores con otros títulos como 'Naruto' y 'Detectiu Conan', que acompañan al mítico Goku en el podio entre 2019 y 2024.

Fotograma de 'Chainsaw Man' / CRUNCHYROLL

Una mirada detallada al ranking de 2024 de cómics prestados en catalán da a 'Bola de drac' varias posiciones entre los diez más destacados con sus series 'Bola de Drac SD' y 'Bola de Drac Super', y después de 'Naruto' y 'Detectiu Conan', otro manga se cuela en el listado: 'Sakura, la caçadora de cartes'. Solo dos autores catalanes no mangakas cierran el top 10, 'Super patata', de Laperla, y 'Hooky', de Míriam Bonastre Tur.

El dominio del manga en los últimos años, tanto en catalán como en castellano, es avasallador. De los 1.200 puestos en la tabla de préstamos de los últimos 6 años de cómics infantiles y de adultos, 100 por año, son las series de manga japonés las que copan las clasificaciones, con apenas algunas excepciones como las comentadas de 'Hooky' y 'Superpatata' o en cómic adulto 'Maus', 'Persépolis' o 'Blacksad'.

Pero la huella de 'Bola de drac' es la que está detrás de que los lectores de cómic puedan acceder a una oferta en publicaciones muy similar en las dos lenguas, con una mayor rotación de los ejemplares en catalán, que siguen creciendo al calor de las nuevas editoriales que se suman al fenómeno.

Escena de la serie 'Detectiu Conan' / TVC

En castellano se leen mucho también 'Doraemon', 'Detective Conan', 'One Piece', 'Ranma 1/2', 'Inu Yasha', o 'Naruto', 'Yotsuba', 'Super Mario', 'Capitán Tsubasa', lejos de la influencia de Goku, que no está traducido al castellano en el circuito de bibliotecas.

La semilla de Goku

Pero la semilla de 'Bola de Drac' tiene su crecimiento con los lectores adultos. ¿Dejan de leer cómic en catalán cuando se hacen mayores? No: En la clasificación de adultos, los últimos hits del manga que están aupados por su versión en series anime o incluso película, como 'Jujutsu Kaisen', 'Guardians de la nit (Kimetsu no Yaiba)' o 'Chainsaw Man', 'Tokyo Revengers' o 'My Hero Academia', ya se publican y se leen en catalán al mismo tiempo que en castellano: sus versiones catalanas aparecen en la parte alta del ranking 2024.

Posició Títol Autor 1 Jujutsu kaisen = La guerra màgica Akutami, Gege 2 Guardians de la nit Gotoge, Koyoharu 3 Tokyo revengers Wakui, Ken 4 Chainsaw man Fujimoto, Tatsuki 5 My hero academia Horikoshi, Kōhei 6 Noi coneix noi Oseman, Alice 7 El Viatge de Shuna Miyazaki, Hayao 8 La Meva persona favorita Oseman, Alice 9 Un Pas endavant Oseman, Alice 10 Més que paraules Oseman, Alice

El caso de 'Guardians de la nit/Kimetsu no Yaiba/Demon Slayer' es especialmente curioso: serie de manga convertida en serie de anime, y también en varias películas, su última producción llegó a las salas de cine arrasando en la taquilla allí donde se estrenó. En Catalunya se estrenó en cines en catalán y en versión original subtitulada, y ahora es una de las candidatas a los Oscar como película de animación junto a 'Chainsaw Man'.

Posición Título Autor 1 My hero academia Horikoshi, Kōhei 2 Guardianes de la noche Gotoge, Koyoharu 3 Spy x family Endo, Tatsuya 4 Tokyo revengers Wakui, Ken 5 20th Century Boys Urasawa, Naoki 6 Ataque a los titanes Isayama, Hajime 7 Blue lock Kaneshiro, Muneyuki 8 One punch-man One 9 Death note Ohba, Tsugumi 10 Jujutsu kaisen = Guerra de hechiceros Akutami, Gege

'Bola de drac' llegó por primera vez en formato manga a la X edición del Salón del Manga de Barcelona en 1992, esta nueva edición de 2025 llega con nuevas novedades en catalán y presentación de nuevas editoriales.

A los pioneros en la edición en catalánl Planeta y el sello Ooso Cómics, se le han sumado en los últimos cinco años iniciativas potentes como Kaji Manga, considerado el primer sello íntegramente en catalán, y Distrito Manga, de Penguin RandomHouse, que ha apadrinado el fenómeno Windbreaker y otras editoras han ampliado sus colecciones como Fandogamia, Panini, o Salamandra Graphic, que edita ‘El viatge de Shuna’ de Hayao Miyazaki.