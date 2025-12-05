‘Five Nights at Freddy’s 2’ solo sabe que quiere tu dinero

'FIVE NIGHTS AT FREDDY’S 2' Puntuación: * Directora: Emma Tammy Intérpretes: Josh Hutcherson, Piper Rubio, Elizabeth Lail, Freddy Carter Año: 2025 Estreno: 5 de diciembre de 2025

Más allá de un intento flagrante to reproducir el enorme éxito comercial de la película a la que sucede, ‘Five Nights at Freddy’s 2’ no sabe qué quiere ser, y por tanto da tumbos entre géneros como el terror, la comedia y el thriller sobrenatural sin llegar a hacer nada realmente eficaz en ninguno de esos territorios. Los monstruos protagonistas que otorgaron la fama a los videojuegos en los que se basa -mascotas animatrónicas asesinas de tres metros que emiten chirridos metálicos- resultan vistosas un rato, pero la directora Emma Tammi se muestra incapaz de lograr que resulten amenazantes; de hecho, escena a escena demuestra insistentemente que, dos años después de la primera película sigue sin saber cómo manejar herramientas como la luz y el montaje para provocar sustos eficaces, y entretanto llena el metraje de demasiados personajes y subtramas que no generan interés ni se molestan en respetar mínimamente las leyes de la lógica.

En su transcurso, asimismo, ‘Five Nights at Freddy’s 2’ se esfuerza por adaptar y expandir la mitología creada por los videojuegos, pero no con un objetivo útil sino simplemente para ofrecer guiños al público ‘gamer’ con la certeza de que reconocer las referencias les bastará para darse por satisfechos. Cualquier espectador que no disponga de ellas, eso sí, se perderá por completo entre excesos expositivos y confusas alusiones destinadas a allanarle el terreno a una tercera película seguramente inevitable.