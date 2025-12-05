Fira de la Puríssima 2025: Tradición, gastronomía, arte y Navidad en Sant Boi de Llobregat

Sant Boi de Llobregat ya está preparada para la Fira de la Puríssima, una de las ferias más emblemáticas y antiguas de Catalunya, que este 2025 celebra su 79ª edición. Del 6 al 8 de diciembre, las calles y plazas del municipio se convertirán en un gran escaparate con venta de artículos navideños, productos artesanales y de proximidad, espacios de restauración, espectáculos, actividades familiares y un ambiente festivo que animará cada rincón.

Con 52.000 metros cuadrados totales y 452 expositores, 86 de ellos locales, el certamen sigue apostando por el comercio de proximidad y el tejido asociativo que, año tras año, ha aportado identidad y autenticidad a la celebración. “La Fira de la Puríssima es el momento perfecto para poner en valor nuestras raíces y tradiciones, potenciar la actividad económica de la zona y fortalecer los vínculos comunitarios y de vecindad”, ha explicado la alcaldesa, Lluïsa Moret.

Por eso, la agenda de este año incluye una gran diversidad de propuestas de origen local.

Espíritu local

La carpa oficial del Ayuntamiento acogerá el espacio Santboianament!, un “plató audiovisual” desde el que visibilizar el talento emergente de la ciudad y las propuestas culturales, tecnológicas, económicas y sociales nacidas en Sant Boi. Ofrecerá más de quince horas de programación, incluyendo charlas con vecinos que presentarán sus proyectos en vivo, y entrevistas con ciudadanos tan reconocidos como la ganadora de MasterChef Junior Valentina Salazar, el periodista y locutor deportivo Miguel Ángel Román, el empresario Xavier Ribas, el atleta de triple salto Jaime Guerra, la triatleta Judit Corachán, o la doctora en Biomedicina y directora del Campus Docente Sant Joan de Déu Lorena Molina. Una celebración colectiva del momento vibrante que vive la ciudad, muestra del aliento transformador y la energía compartida que la recorre.

Además, el Mercat d’Art Jove expondrá las obras de jóvenes artistas locales. Y en los Jardines de l’Ateneu Santboià, se celebrará ViCult, un encuentro musical con conciertos de bandas locales como The Remaining Four, Eva y los Verbenas, y Antílope Saiga. No faltarán tampoco los talleres musicales y las exhibiciones de danza.

Fira de la Puríssima 2024. / Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

Para chuparse los dedos

En la Plaza de la Iglesia, el Mercadal Gastronómic, uno de los grandes favoritos de los visitantes, propone una experiencia única que resalta la identidad culinaria de Sant Boi y sus alrededores. Un espacio gastronómico en el que se podrán degustar los sabores más auténticos de la tierra: Quesos artesanales, embutidos, dulces, tapas típicas, cervezas artesanas y vinos de la región. Su carpa Saludable y Sostenible ofrecerá productos ecológicos de proximidad y albergará la Exposición de Productos Agrarios del Parc Agrari de Sant Boi, un espacio que promueve la agricultura responsable, con un enfoque en la economía circular y la protección del medio ambiente. Aunque, para quienes busquen también platos más internacionales, los ‘food trucks’ traerán a la feria delicias culinarias de todo el mundo. Desde platos veganos y asiáticos, hasta las mejores hamburguesas gourmet y pizzas artesanas.

Y en la calle Cerdanya, Sabors de Carrer contará con una amplia variedad de propuestas culinarias elaboradas por establecimientos y productores locales, desde platos tradicionales hasta opciones más innovadoras y creativas.

Con un cartel firmado por una artista santboiana

El cartel de esta 79ª edición de la Fira de la Puríssima también es obra de una santboiana, Laura Orri, que mediante una combinación de técnicas digitales y analógicas ha querido plasmar la ternura, un rasgo característico de su obra y de las fiestas navideñas. Por eso, la artista ha ilustrado la cita con una imagen nocturna, “porque los paseos más largos por la feria siempre tienen lugar al oscurecer, cuando las luces de Navidad nos invitan a prepararnos para las fiestas de invierno”. Así, el protagonismo de la escena se lo llevan “las personas que pasean de forma cotidiana, íntima y tranquila”.

Cartel de la Fira de la Puríssima 2025. / Laura Orri

Motor económico y social

La pasada edición de la Fira de la Puríssima de Sant Boi atrajo a más de 200.000 visitantes y generó un impacto global de 15,8 millones de euros, de los que el 27% repercutieron directamente en la economía local. Estas cifras evidencian el enorme potencial del evento como dinamizador comercial y su peso económico en el conjunto del Baix Llobregat y el área metropolitana.

Y quienes han estado en la feria quieren volver, lo avalan los datos de asistencia y fidelidad de público y comerciantes. Han vuelto a ser contratados todos los espacios expositivos disponibles en la ciudad, demostrando la confianza del tejido empresarial en la cita. Además, el 96% del público que acudió el año pasado por primera vez manifestó su intención de regresar, y la valoración media de los visitantes al acontecimiento fue de un 8,6, lo que se traduce en un índice de recomendación de 67, considerado excelente.

Buena parte de este éxito se explica por la variedad de la oferta: ocio, compras, gastronomía y otras muchas actividades que dejan un gasto medio de 81,5 euros por persona (91 entre quienes vienen de fuera del municipio).

Una ciudad que mira al futuro

La Fira de la Puríssima 2025 se celebra, además, en un momento clave para Sant Boi, que se encuentra inmersa en una etapa de transformación urbana y se proyecta como una ciudad moderna, inclusiva y con fuerte identidad local. Con su capacidad de movilización social y dinamización económica, el evento se convierte una vez más en el motor perfecto para seguir impulsando el dinamismo de un municipio que mira decididamente hacia el futuro.