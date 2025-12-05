Muere el periodista y escritor Alfonso Ussía

El escritor y periodista Alfonso Ussía ha fallecido, según ha confirmado 'El Debate', el medio de comunicación del que era colaborador frecuente. Fino estilista literario y hábil polemista, Ussía era una de las voces más reconocibles del pensamiento conservador español. Nieto del dramaturgo Pedro Muñoz Seca, autor de 'La venganza de Don Mendo', Ussía comenzó su carrera literaria escribiendo poesía satírica y pronto se convirtió en columnista en destacados periódicos y revistas, como 'ABC', 'Diario 16', 'La Razón', 'Época', la mítica 'El cocodrilo' y 'El Debate', donde escribía en la actualidad.

En su haber, según recoge su página web, 53 libros publicados, más de un centenar de prólogos y un generoso surtido de galardones en el que caben desde los premios González Ruano y Mariano de Cavia de Periodismo, el Jaime de Foxá de Literatura a la Gran Cruz del Mérito Naval, la Cruz de Plata de la Guardia Civil o la Medalla de Oro de la Real Federación Española de Bolos.

Ussía, "escritor, madrileño, andaluz, vasco y montañés de vocación", como se presentaba en su perfil de X, brincó de la poesía publicada en la revista 'Litoral' a la escritura de periódicos e ideó durante las noches de guardia en la mili el que sería su personaje más conocido, el marqués de Sotoancho. Un noble de rancio abolengo y trasfondo chistoso, millonario liberal y célibe movido por el puro esperpento, que protagonizó una quincena de novelas, paseó triunfal por televisión en una miniserie interpretado por Josema Yuste y arrancó alguna que otra entusiasta comparación con P. G. Woodhouse por su humor burlón y su gusto por el sarcasmo guasón.

Heredero de lo que se quiso llamar 'la otra generación del 27', una constelación de autores de corte humorístico liderada por Edgar Neville, Miguel Mihura o el gran Jardiel Poncela, Alfonso Ussía cultivó el disparate en títulos como 'Manual del ecologista coñazo' y 'Tratado de las buenas maneras' y se enzarzó en mil y una polémicas con destinatarios tan dispares como los independentistas catalanes, el grupo vasco Soziedad Alkoholika, el escritor Fernando Delgado, el futbolista Lionel Messi o "la amiga especial" Corinna Larssen. De jardín en jardín, defendía Ussía el humor como manera de combatir el dogmatismo y aseguraba que "la literatura libre e independiente es en España una profesión de riesgo".

Un oficio que cultivó también en múltiples colaboraciones televisivas y radiofónicas en programas como 'Protagonistas' y 'La Brújula', ambos en Onda Cero, 'La Mañana', en COPE y 'Este país necesita un repaso', de Telecinco. "He tenido la suerte de no ser sólo un escritor español, sino un español que escribe", defendía Ussía, autor también de títulos como como 'Coplas, canciones y sonetos para antes de una guerra', 'Fustazos y caricias', 'Cosas que pasan' y 'El temblor diario'.