Rosalía, eclipsada: los cantantes y canciones más escuchadas en Spotify Wrapped 2025

La corona de la música en streaming tiene un nuevo dueño, o mejor dicho, ha regresado a las manos de quien la ostentó en el pasado. Tras un paréntesis de dos años en los que Taylor Swift dominó el panorama musical global, el artista puertorriqueño Bad Bunny ha recuperado su hegemonía absoluta. Según los datos revelados por la plataforma, el "Conejo Malo" se sitúa nuevamente como el artista más escuchado del mundo en este 2025. Las cifras que respaldan este liderazgo son astronómicas, alcanzando más de 19.800 millones de reproducciones, un hito que reafirma la vigencia inquebrantable de la música urbana latina a nivel internacional.

Estos datos se desprenden del esperado Spotify Wrapped, el informe anual con el que la compañía sueca detalla los hábitos de consumo de sus más de 700 millones de usuarios. Este resumen, convertido ya en una tradición digital viral, ha dejado patente que la competencia en la cima es feroz. La estadounidense Taylor Swift, reina indiscutible de 2023 y 2024, ocupa ahora la segunda posición. Completan este prestigioso podio global The Weeknd en tercer lugar, seguido por el rapero Drake y, cerrando el top 5, la cantante Billie Eilish.

Éxitos virales y álbumes que definieron el año

Aunque Bad Bunny lidera en artistas, la canción que ha sonado en bucle en todos los rincones del planeta tiene otros protagonistas. El tema "Die With A Smile", la poderosa colaboración entre Lady Gaga y Bruno Mars, se ha alzado con el título de la canción más reproducida de 2025, acumulando la impresionante cifra de 1.700 millones de reproducciones. La lista de éxitos globales continúa con "BIRDS OF A FEATHER" de Billie Eilish y el fenómeno "APT." de ROSÉ junto a Bruno Mars.

Respecto a los discos completos, la preferencia de la audiencia vuelve a inclinarse hacia Puerto Rico. El álbum más escuchado del año ha sido "Debí echar más fotos" de Bad Bunny. A este le siguen producciones diversas como "KPop Demon Hunters" y el aclamado trabajo de Billie Eilish, "HIT ME HARD AND SOFT". También aparecen en el ranking global trabajos como "SOS Deluxe: LANA" de SZA y "Short n’ Sweet" de Sabrina Carpenter, demostrando una gran variedad de géneros en la cúspide del consumo musical.

El ascenso de Quevedo y la situación de Rosalía

Centrando la mirada en el mercado de España, la tendencia global se replica parcialmente, manteniendo a Bad Bunny como el favorito indiscutible. Sin embargo, el talento local ha dado un golpe sobre la mesa. Quevedo ha protagonizado un ascenso meteórico, escalando desde la quinta posición que ocupaba en 2024 hasta convertirse en el segundo artista más escuchado en el país, dejando el tercer puesto para Myke Towers. Los discos más reproducidos en territorio español han sido el ya mencionado de Bad Bunny, "Borondo" de Beéle y "Buenas noches" de Quevedo.

Resulta llamativa la posición de Rosalía en este balance anual. La artista catalana, habitualmente omnipresente, se asoma tímidamente en el ranking de artistas españoles con mayor proyección en el extranjero, ocupando el quinto lugar. Esta lista de exportación musical la lidera el rapero mallorquín Rels B, seguido por Quevedo, Enrique Iglesias y Alejandro Sanz. La ubicación de la autora de Motomami tiene una explicación lógica vinculada al calendario: su nuevo tema, "Lux", se estrenó hace apenas unas semanas, impidiendo que acumulara el volumen de escuchas necesario para competir en las listas generales anuales. Por tanto, su presencia es testimonial en comparación con años anteriores.

En cuanto a las canciones favoritas en España, después de "La Plena", los usuarios se han decantado por ritmos bailables como "Capaz (merengueton)" de Alleh y Yorghaki, y "VeLDÁ", otra colaboración que incluye a Bad Bunny.

Podcasts líderes y acceso a las estadísticas personales

El formato de audio hablado continúa consolidándose como una opción de entretenimiento prioritaria. A nivel mundial, "The Joe Rogan Experience" mantiene su liderazgo inquebrantable por sexto año consecutivo. En España, el humor reina en los auriculares. El podcast "La Ruina", conducido por Tomás Fuentes e Ignasi Taltavull, ha logrado la medalla de oro, superando a los veteranos Andreu Buenafuente y Berto Romero, quienes ocupan la segunda plaza con "Nadie sabe nada".

Para aquellos usuarios que deseen consultar sus propias métricas, el proceso es muy intuitivo. Únicamente es necesario tener la aplicación actualizada en el dispositivo móvil. Al acceder, una pestaña distintiva con el nombre de Wrapped invitará a descubrir las fases musicales atravesadas durante el año, los minutos totales de escucha y las canciones favoritas. Además, la plataforma genera automáticamente listas de reproducción personalizadas, facilitando que cada usuario comparta su identidad musical en redes sociales. En caso de no visualizar la opción en la app, también es posible acceder a través de la web oficial de Spotify.