El revolucionario desfile de Chanel en el metro de Nueva York, en 5 claves

En el centro de Nueva York, bajo tierra, literalmente en la parada de metro abandonada Bowery, los invitados y los embajadores de Chanel, como el recién nombrado A$AP Rocky, además de Margaret Qualley, Tilda Swinton, Carlota Casiraghi, Kristen Stewart, Linda Evangelista o Riley Keough y Jon Bon Jovi, y muchos más, han sido testigos del primer desfile 'Métiers d'Art' de Matthieu Blazy al frente de la Maison.

El espectáculo ha viajado desde los años 20, recuperando archivos de la firma de alta costura, hasta la actualidad, con 'working girls' vestidas como 'flappers' y sofisticadas ejecutivas, con flecos, plumas, estampados felinos y patrones cercanos al 'streetwear', y clásicos conjuntos de 'tweed' revisionado y combinado con la icónica camiseta de 'I Love NY', además de increíbles faldas pétalo de flor y vestidos de ensueño.

📌 Una fantasía, resumida en estas cinco claves:

El metro como pasarela El desfile se ha celebrado en una estación abandonada del metro neoyorquino (la antigua estación 168 Bowery). Allí mismo también Tom Ford presentó su colección en 2020. Transformar un entorno urbano, cotidiano e incluso hosco y baqueteado (paredes de azulejos, acero, bancos de madera, torniquetes antiguos...). El metro representa la vida urbana, el cruce de personas, historias y estilos, algomuy llamativo para un desfile llamado 'Métiers d’Art' que celebra la artesanía y la versatilidad.

Revisión del 'savoir-faire' de Chanel Además de mostrar que las colecciones 'Métiers d’Art' honran y dan visibilidad a la artesanía de la casa: bordados, sombrerería, 'pliserie', 'tweed', plumas...(algo que instauró Karl Lagerfeld), Blazy le ha dado un 'twist' contemporáneo llevándolo al contexto de la vida real. Las piezas presentadas combinan ese lujo artesanal con toques urbanos contemporáneos: abrigos estructurados, faldas de plumas, chaquetas decoradas, minivestidos metalizados... El lujo puede coexistir con el asfalto.

París - Nueva York: pasado y presente La elección de Nueva York no es ninguna casualidad. La ciudad tiene historia ligada a la casa Chanel, ya desde los primeros viajes de la fundadora, Coco Chanel, en los años 30. La puesta en escena, muy cinematográfica, ha sido como un portal entre épocas, subrayando la idea de que la Maison puede evolucionar sin perder sus raíces. En este sentido, el primer 'look' que ha abierto el desfile ha sido de lo más 'provocativo': un sencillo jersey con cremallera y unos pantalones vaqueros.

Inclusión y democracia de la moda Blazy ha defendido que el metro es "un espacio para todos": personas de distintos orígenes, clases sociales, estilos, convergen en un mismo lugar. Esa diversidad se refleja en la idea del desfile: la alta costura baja a la calle. Es una nueva narrativa para Chanel: moda de lujo que dialoga con la vida real.