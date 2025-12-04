Pauline en la Playa presenta este fin de semana en Barcelona su octavo trabajo discográfico

Las hermanas Mar y Alicia Álvarez, referentes de la escena musical independiente desde los años 90, actuarán este sábado 6 de diciembre en el Sauvage Club (Plaça Reial, 7) de Barcelona. Lo harán acompañadas de su banda habitual para presentar Los días largos, un álbum que la prensa especializada destacó como uno de los mejores del pasado año.

El dúo asturiano, considerado uno de los proyectos más influyentes del pop alternativo estatal de las últimas décadas, visita la ciudad dentro de la gira de presentación de este trabajo de estudio, producido por Luca Pretricca y publicado el año pasado con gran acogida por parte de crítica y público.

Mar y Alicia Álvarez son veteranas de la escena independiente. Comenzaron su trayectoria en los años noventa al frente de Undershakers, histórico grupo de garage-pop íntegramente femenino, y suman ya 25 años publicando discos de pop minucioso y cuidado. Los días largos, su octavo álbum, amplía su universo sonoro y transita por el dream pop en castellano, el pop luminoso y un indie de guitarras intensas y reverberantes.

El nuevo repertorio, compuesto y arreglado por las propias hermanas, incluye singles como “Yo podría ser John Wayne” y “Que te parta un rayo”, que consolidan el buen momento creativo del proyecto. El disco, de marcado tono melancólico y construido a partir de sugerentes juegos de guitarras, voces y sintetizadores, se coló en las principales listas de lo mejor del año elaboradas por la prensa musical especializada.