Los obispos premian a Rosalía por su disco ‘Lux’

La Conferencia Episcopal Española ha reconocido a Rosalía por su último disco, ‘Lux’, en la categoría de música de los Premios ¡Bravo! 2025, en su 56 edición. La directora de cine Alauda Ruiz de Azúa también ha sido distinguida por su película ‘Los domingos’.

El jurado, designado por la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales (CECS), ha fallado este jueves los galardones, que distinguen “la labor meritoria de profesionales de la comunicación que se hayan significado por su servicio a la dignidad humana, los derechos humanos o los valores evangélicos”.

En un comunicado, la institución detalla los diez premios de esta edición. Entre ellos figura el concedido a Rosalía por Lux (Luz, en latín), un álbum que había sido elogiado recientemente por el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, quien afirmó que “lo católico está de moda”.

El arzobispo de Tarragona, Joan Planellas, definió el disco como “un canto a la luz que los jóvenes necesitan encontrar”, mientras que el obispo de Sant Feliu de Llobregat, Xabier Gómez, llegó a dedicar a la cantante una carta dominical y expresó su deseo de “tomar un café con ella”.

La entrega de los premios tendrá lugar en torno a la 60ª Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, que se celebrará el próximo 17 de mayo de 2026.

Además de Rosalía, ha sido premiada Alauda Ruiz de Azúa por Los domingos, una cinta que aborda el debate social suscitado cuando una adolescente expresa su deseo de hacerse monja.

También han sido distinguidos el escritor Javier Cercas, el periodista Fernando Ónega, el comunicador José Luis Pérez (Trece) y Carlos Roca, por Roca Projet.