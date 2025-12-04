Keanu Reeves, en Barcelona: podrás ver al actor por las calles de la ciudad

El actor Keanu Reeves, conocido por producciones como 'Matrix' o 'John Wick', disfruta tocando el bajo en una banda de rock alternativo llamada Dogstar cuando se aleja de la gran pantalla, un grupo que fundó en 1994 junto a sus amigos Brett Domrose (voz y guitarra) y Robert Mailhouse (batería).

El trío comenzó disfrutando de la música como un 'hobby', pero llegó a publicar dos discos de estudio antes de que Reeves y sus amigos tuvieran que alejarse de la música, a principios de los 2000, debido al éxito que estaba consiguiendo el actor en el mundo del cine.

Tras la pandemia del covid-19, el grupo se reunió de nuevo y, en 2023, publicaron el disco ‘Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees’. También regresaron a los escenarios pasando por el Primavera Sound 2024, celebrado en Barcelona.

Gira europea en 2026

Recientemente el grupo ha anunciado en una publicación en su cuenta de Instagram que harán una gira por Europa el próximo verano. "Estamos muy emocionados de anunciar nuestro All In Now Tour: Europa 2026", ha comentado el grupo en redes sociales.

El tour cuenta con 23 fechas confirmadas, dos de ellas en España. Primero, pasarán por Barcelona, donde tocarán el martes 7 de julio en la sala Paral·lel 62. Un día más tarde, el 8 de julio, el grupo dará un concierto en el festival Mad Cool (Madrid), que celebra su décima edición.

La venta general de entradas comenzará el próximo viernes 5 de diciembre a las 10 de la mañana y se podrán adquirir a través de la página de Fever.