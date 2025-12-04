Manuel Vicent ejerce de guía vivencial y estético por la obra de Sorolla en una muestra en el Palau Martorell

El Palau Martorell comezó su andadura como centro expositivo en diciembre de 2022 con 'Cazando impresiones', muestra de obras de pequeño formato de Joaquín Sorolla (València, 1863-Cercedilla, 1923) que fue un éxito. Al pintor valenciano regresa la institución en su nueva exposición, 'En el mar de Sorolla con Manuel Vicent', muy diferente de la anterior.

En primer lugar, porque cuenta con un comisariado literario a cargo de Manuel Vicent (Villavieja, 1936), fórmula poco habitual. El escritor no solo ha seleccionado 86 pinturas que trazan un itinerario por las distintas representaciomnes del mar y sus escenas humanas en la obra de Sorolla, sino que a partir de ellas ha tejido un relato sobre la pintura de Sorolla, sobre el Mediterráneo y sus gentes y sobre sí mismo y su relación con el mar. El texto íntegro figura en el catálogo y numerosos fragmentos dan profundidad informativa y sensorial a la exposición, que podrá visitarse hasta el 6 de abril de 2026.

Comisario extraño

"Soy un comisario extraño, en el sentido de que no soy un experto ni un erudito en Sorolla", dijo Vicent en la presentación de la muestra, este jueves. El autor, no obstante, tiene una carta ganadora. "Todos los cuadros de Sorolla, yo los había vivido antes de verlos -señaló-. Cuando lo descubrí, pensé: 'Este ha pintado lo que yo he sentido antes'". Tanto para el pintor como para el escritor, el mar, el mar valenciano en concreto, es "una filosofía, una moral y una estética", resumió Vicent.

El autor de 'Tranvía a la Malvarrosa' plantó cara al "lugar común" de que Sorolla es "el pintor de la alegría de vivir". En sus pinturas de las gentes del mar hay "trabajo, sufrimiento, dolor, esperanza, rebeldía", argumentó. "Para mí, es un pintor luminoso y social", sintetizó.x

Una imagen de la exposición 'En el mar de Sorolla con Manuel Vicent' / Sandra Román

Vicent aprovechó para saldar cuentas con Unamuno y su sentencia "valencianos, os pierde la estética". "Lo más profundo que hay en el ser humano es la superficie", jugó con el lenguaje, y pocos han pintado como Sorolla la exposición del cuerpo a la luz cambiante, el sol achicharrante, el agua, el salitre.

Obras de calibre

En segundo lugar, 'En el mar de Sorolla con Manuel Vicent' es muy diferente de 'Cazando impresiones' porque presenta algunas de las obras más icónicas, y no precisamente pequeñas, de Sorolla, como 'La hora del baño', 'El balandrito', 'La llegada de las barcas', 'Cordeleros' o 'Pescadora con su hijo'. Reunir estas y otras obras de calibre en Barcelona ha sido posible porque el Museo Sorolla de Madrid está cerrado por obras, explicó Enrique Varela, director del centro madrileño; de lo contrario no habría podido prescindir de tantas joyas.

Cuatro secciones

La exposicion se divide en cuatro secciones. 'El subconsciente está lleno de algas' aborda a través de cuadros playeros de Sorolla la relación de Vicent con el Mediterráneo desde su más tierna infancia, cuando quizá de forma inconsciente su cerebro absorbió "el resplandor ofuscante del sol en la arena, la brisa de sal que expandía el olor a algas y a calafate de las barcas de pesca varadas, el sonido rítmico del oleaje", escribe.

Detalle de la exposición 'En el mar de Sorolla con Manuel Vicent' / Sandra Román

'Un drama naturalista bajo la luz del Mediterráneo' se centra en los trabajadores y las trabajadoras del mar en el Cabanyal. "Del mismo modo que debajo de la felicidad anida la tragedia, en el fondo de una luz blanca deslumbrante hay una luz negra que te ciega y te obliga a entornar los párpados", expone Vicent.

'Veraneantes burgueses en el Cabanyal' refleja una cara temporal del Cabanyal, donde "los felices tenderos de la ciudad y los pescadores de pasiones elementales convivían durante unos meses al año", relata Vicent. "Unos llevaban pamelas o sombreros de Panamá y vestían telas blancas de dril, otros iban descalzos y escondían una navaja en la faja".

Por último, el bloque 'En el mar de Xàbia' muestra el deslumbramiento de Sorolla con Xàbia, localidad que descubrió en 1896 y que le pareció "sublime", según le escribió a Clotilde, su esposa. También a Vicent: "Cuando empecé a sentir y a navegar este mar de Denia y de Xàbia nunca dejé de imaginar que estas aguas pertenecían a Sorolla embriagado por esta luz de moscatel, como a mí me sucedió". Imposible encontrar un guía mejor que Vicent para la obra de Sorolla. Aunque no sea un erudito en su pintura, la conoce de manera vivencial.