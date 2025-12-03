Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Novedad musical

Youtube se adelanta a Spotify: Youtube Recap, la alternativa al tradicional Wrapped que todo el mundo espera

La plataforma de vídeos ofrece su propia versión de resumen anual, que incluye desde los canales más vistos hasta la evolución de los hábitos de cada usuario

La fama de Spotify Wrapped ya es historia: la nueva función que la sustituye

Youtube Recap.

Youtube Recap. / YouTube

Zoe Campos Corral

Barcelona
Desde 2016, los usuarios de Spotify tienen una cita ineludible a principios de diciembre y, eso se debe a que el Wrapped de la aplicación se pone a disposición de todos sus oyentes.

Nueve años siendo el resumen de moda

El Wrapped es una recopilación de la música y los artistas más escuchados de cada consumidor. Para ello, Spotify realiza un análisis personalizado, en el que se tienen en cuenta el número total de minutos escuchados, el artista más reproducido y el género predominante de cada usuario.

Con los resultados, la app incluye novedades y resúmenes, que los usuarios terminan publicando en sus redes sociales para compartirlo con sus amigos. Lo que iba a ser una experiencia personal ha resultado ser una experiencia compartida.

Una novedad para no quedar atrás

Ante la popularidad de este acontecimiento digital, otras plataformas han ido tomando la decisión de ofrecer un producto parecido para incentivar la llegada de nuevos usuarios. Entre las ofertas, se encuentran Amazon Music Delivered, Apple Music Recap o My Deezer Year.

Y como no podía ser de otra forma, la red social y plataforma de vídeo estadounidenses de Google no podía quedarse atrás. Por eso, llega Youtube Recap: un recopilatorio de todo lo que has consumido durante este año en la plataforma.

“Youtube Recap destaca de forma única los intereses, las búsquedas detalladas y los momentos que exploraste este año, según tu historial de reproducciones”, anunciaba la misma empresa en su blog oficial, el pasado martes día 2.

Gustos, intereses y hábitos

Asimismo, la plataforma de vídeos anunciaba que Recap ya está disponible para los usuarios norteamericanos y se lanzará en el resto del mundo esta semana.

Según ha explicado YouTube, el Recap se encontrará en la página principal o en la pestaña 'Tú', y estará disponible tanto en la página web como en la aplicación.

En el Recap, los usuarios obtendrán un conjunto de hasta doce tarjetas diferentes. En ellas se destacarán “tus canales principales, intereses y hasta la evolución de tus hábitos de visualización”.

¿Cuál es tu personalidad?

Sin embargo, ninguno de estos puntos será el más comentado, porque la fortaleza de este recopilatorio anual es que la plataforma definirá cómo es tu personalidad en base a “los vídeos que te encantó mirar”.

Tal y como explica Youtube, esta novedad en particular surgió analizando cómo los usuarios miran los vídeos. “No solo vimos datos, sino también personalidades”.

Tras este “descubrimiento divertido” pudieron observar que las personalidades más comunes fueron “la alegre, la buscadora de maravillas y la conectora”. Del mismo modo, vieron como la personalidad “filósofa y la soñadora resultaron ser las más esquivas y raras”.

Youtube Recap: personalidades de 'El Constructor de Habilidades', 'El Rayo de Sol' y 'El Pionero'.

Youtube Recap: personalidades de 'El Constructor de Habilidades', 'El Rayo de Sol' y 'El Pionero'. / YouTube

Empieza la cuenta atrás

Cabe destacar que, aunque Youtube Recap sea una novedad en la plataforma, la compañía ya ofrecía un recopilatorio parecido al de Spotify en la aplicación de Youtube Music; ahora ambas se complementarán.

Así que ya sabes: si eres un habitual en Youtube, esta misma semana podrás revivir tus contenidos favoritos y las obsesiones que han formado parte de tu 2025. Y, por supuesto, podrás compartir tu personalidad de Youtube con tus amigos, a través de las redes sociales.

