Urtasun señala al PP por el bloqueo de la Ley del Cine y confirma que incluirá al torero Sánchez Mejías en el centenario de la Generación del 27

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha reiterado la colaboración de las comunidades autónomas, particularmente las del Partido Popular, para que desbloqueen la Ley del Cine, una norma que prometió aprobar antes de que finalizase 2025.

"He vuelto a solicitar la colaboración de todas las comunidades autónomas para hacerlo posible, y particularmente las del Partido Popular. Yo estaría encantado que las comunidades autónomas del Partido Popular convencieran al Partido Popular en el Congreso de los Diputados para que nos desbloquearan la Ley del Cine y desde luego sería feliz si lo hicieran", ha explicado en declaraciones a medios de comunicación tras presidir la Reunión del Pleno de la Conferencia Sectorial de Cultura en el Museo Nacional Reina Sofía este miércoles.

Hace unas semanas, Urtasun aseveraba en los Desayunos Informativos de Europa Press que esperaba dar salida a la norma en "las próximas semanas" y aunque reconocía las "dificultades" del Congreso para llevarla a cabo, reiteraba que es una de las cinco leyes que el grupo parlamentario de Junts per Cataluña indultará: ley de movilidad sostenible, ley de atención a la clientela, ley para la atención a los pacientes de ELA, ley del Cine y la de Impulso Social.

Otro de los temas que el ministro ha tratado en la reunión sectorial es el riesgo que tienen algunos programas del Ministerio de Cultura para salir adelante ante la falta de presupuestos generales y el fin de los Fondos Europeos del plazo 2021-27. Particularmente, el caso de la iniciativa de Cine Sénior.

"VA A HABER CINE SÉNIOR" CON O SIN PRESUPUESTO

"He podido reiterar el compromiso del mantenimiento de las líneas, estamos trabajando para el mantenimiento de las líneas. Ha habido una cuestión que se ha suscitado, que es la cuestión de Cine Sénior, porque es verdad que han aparecido algunas noticias de que los fondos estaban en riesgo el año que viene. He podido aclarar que los fondos de Cine Sénior están prorrogados: va a haber Cine Sénior todo el año que viene, tengamos presupuestos -por supuesto si los tenemos lo va a haber-, pero en prórroga presupuestaria también", ha asegurado.

Responde así a las declaraciones del presidente de la Federación de Cines de España, Álvaro Postigo, que aseguró recientemente que no habría programa el próximo año por falta de fondos. "Todos sabemos que morirá después de Navidad, aunque se quiera que cubra el año, no va a pasar", aventuró.

Por otro lado, Aunque el ministro no se ha pronunciado sobre otros asuntos como el retorno de la momia guanche -tal y como pide Coalición Canaria- o las pinturas murales del Monasterio de Villanueva de Sijena (Huesca) que siguen en el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) -ha reiterado que se debe dejar trabajar a los expertos-, el titular del departamento de Cultura sí ha entrado a defender que Ignacio Sánchez Mejías formará parte del centenario de la Generación del 27.

"Esta era una no polémica porque nosotros jamás habíamos vetado a Ignacio Sánchez Mejías de la celebración del 27. De hecho, seguramente me escuchasteis decir que 'Llanto por Ignacio Sánchez Mejías' era una de mis obras favoritas de García Lorca. Por lo tanto, por supuesto: va a estar Sánchez Mejías y van a estar figuras relevantes del 27. Y sobre todo lo que vamos a hacer con el 27 es recoger todas las propuestas que se nos quieren hacer, porque esta es una gran celebración de país. Quiero insistir en que desde el Ministerio de Cultura en ningún momento se ha vetado ni se ha dado ninguna instrucción para vetar que la memoria de Sánchez Mejías estuviera en la celebración", ha zanjado.

Además, el ministro ha señalado que han presentado durante el encuentro el Plan de Apoyo a Industrias Culturales. "Es una prioridad absoluta y por lo tanto hoy hemos podido presentar un plan de apoyo a las industrias culturales que va a contar también con la coordinación de las comunidades autónomas y también hemos podido discutir del avance del Plan de Derechos Culturales", ha añadido.