Rozalén anuncia un parón tras 15 años de carrera: "Necesito apartarme de las redes sociales y estar en casa y en mi pueblo"

Rozalén ha anunciado este miércoles por redes sociales que "por primera vez en 15 años de productividad continua" se tomará un "descanso de la guerrera", en parte sobre todo por "mucho agotamiento emocional".

"Sé que es un privilegio parar, pero me lo he ganado a pulso", ha señalado la compositora e intérprete española en un mensaje en Instagram en el que ha incidido en que el propio hecho de anunciar estas decisiones con esta importancia muestra "la presión y velocidad" a la que se "empuja" a los artistas hoy en día.

Será a partir del 1 de enero cuando Rozalén comenzará ese período de descanso, cuya duración no ha establecido, para "descansar, reflexionar, masticar y digerir todo lo ocurrido en estos años", así como para "devorar libros", viajar y componer al ritmo que dicten sus emociones.

"Necesito apartarme de las redes sociales y estar en casa y en mi pueblo con gente a la que no he dedicado tiempo suficiente", ha explicado, antes de pasar a enumerar su prolífica producción en todo este tiempo.

Con un Goya a la mejor canción, un Premio Nacional de Músicas Actuales concedido por el Ministerio de Cultura y 3 Premios de la Academia de la Música de España, incluido el de 'Artista del año' en su última edición, Rozalén es una de las artistas más destacadas del panorama musical español actual.

En estos 15 años, como ha recordado, ha publicado seis discos y ha ofrecido cerca de 700 conciertos en unos 20 países de todo el mundo, sobre todo en España, "desde bares para 20 personas a festivales y recintos para muchos miles", además de realizar "aproximadamente 200 colaboraciones con compañeros", de Joan Manuel Serrat a Reincidentes. "Soy un meme con patas", ha bromeado con esta cuestión.

También ha escrito un libro, ha creado un festival contra la despoblación en su pueblo natal, Letur (Albacete), además de grabar un pódcast, debutar en el teatro en la piel de Chavela Vargas con unas 80 actuaciones este año y toda su faceta solidaria para visibilizar la acción de ONG en zonas en riesgo en diferentes países.

En su intervención en redes sociales ha anunciado por último que, antes de ese respiro, este mismo viernes anunciará "sorpresas". "Y después no sé qué va a pasar y me encanta", ha remachado con una sonrisa.