‘Pedra de tartera’ vuelve ilustrada para su 40º aniversario

Cuarenta años después de la publicación de ‘Pedra de tartera’ de Maria Barbal, que supuso su debut literario, se publica una reedición del libro en formato ilustrado para conmemorar el 40º aniversario.

La edición está ilustrada por Áurea López, quien explica que uno de los principales retos a la hora de trasladar la obra al dibujo fue encontrar documentación del Pallars de aquellos años: “No había fotografías de las actividades del día a día, que era lo que buscaba, ni de la Guerra Civil española, que es la temática fuerte de la novela. Tuve que escarbar en el archivo del Pallars y fue complicado porque hacía preguntas que los encargados del archivo no sabían responder”.

Tanto Barbal como López coinciden en que no es fácil pasar la literatura a gráficos, sobre todo porque en la novela no hay muchas descripciones de los personajes. La autora señala que esto tiene una parte positiva y otra negativa: “Como no hay nada muy concreto, por un lado, es bueno porque permite al ilustrador encontrar su manera de hacerlo, pero por otro no le da una solución definida”. Ilustrar una novela implica concretar personajes, expresiones, estados de ánimo, paisajes y ambientes, algo que, en novela escrita, van a cargo de la imaginación del lector.

La edición ilustrada de 'Pedra de tartera', de Maria Barbal y Áurea López, publicada por Columna. / Pere Francesch / ACN / ACN

El proceso ilustración supuso un viaje creativo por diferentes procesos. López cuenta que lo primero que hizo fue leer el libro, documentarse y visitar el Pallars para fotografiar las localizaciones. Una vez tuvo el guion realizó el storyboard para ver el espacio que ocupaba el texto en la viñeta. Después dibujó la historia en blanco y negro, y una vez completada, la pasó a color. Posteriormente hizo la composición página a página para escanear y encuadrar el material. “Todos los cielos, arboledas y montañas son acuarelas originales, y los personajes, las localizaciones y las plantas son en acuarela digital, porque si no perdían matices”, detalla la ilustradora.

Barba destaca que ilustrar una historia no consiste solo en captar el sentimiento, sino que también hay que tener en cuenta el tema del color, las tonalidades, la luz del día o de la noche, los interiores oscuros de las casas o los exteriores. “Hay un trabajo inmenso por parte de Áurea, que ha sabido reflejar la época en la que transcurre la novela”. López añade que, “según lees la obra, ves cómo son los personajes por lo que narra Conxa y por lo que dicen los otros personajes”.

En relación a la memoria histórica, Barbal considera que, aunque las ilustraciones que hacen referencia a la guerra no son muchas, sí son significativas: “Pueden hacer que los lectores de cómic se interesen por la historia y puedan entender lo que representa una guerra y una posguerra a partir de la historia de una familia”.

‘Pedra de tartera’, ambientada en el Pallars desde principios del siglo XX hasta los años sesenta, cuenta la historia de Conxa, que se ve marcada por los hechos históricos que le tocó vivir (la República, la Guerra Civil española y el franquismo) y por las circunstancias de su entorno: la pobreza de la familia, la sensación de ser forastera en casa de sus tíos, la dependencia hacia ellos y posteriormente de su marido e hijos, y el sistema patriarcal de la sociedad rural.

El libro, un clásico de la literatura catalana, es una novela contemporánea que ha vendido más de 500.000 ejemplares, se ha traducido a dieciocho idiomas, ha recibido el Premio Joaquim Ruyra (1984) y el Premio Joan Crexells (1985) y tiene dos adaptaciones al teatro, hechas por Joaquim Vilà Folch y Marc Rosich.