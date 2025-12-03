Madrid entra en guerra con el Roig Arena por tener el recinto cubierto de conciertos más grande de España

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado este martes un nuevo Plan de Autoprotección para el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid -conocido actualmente por motivos de patrocinio como Movistar Arena- que permitirá ampliar su aforo hasta las 20.008 localidades, frente a las 17.000 actuales. Serán ocho plazas más que las 20.000 con las que cuenta el Roig Arena de València, el mayor recinto cubierto de España para espectáculos desde su inauguración el pasado mes de septiembre.

Porque ese es precisamente el objetivo que persigue el Gobierno madrileño con este incremento tan notable: convertir su pabellón público en el más grande de España para acoger eventos musicales, tal como han reconocido fuentes autonómicas a El Periódico de España, diario del mismo grupo editorial que este medio. Hasta que la infraestructura impulsada por el empresario Juan Roig abrió sus puertas el 6 de septiembre con el concierto homenaje a Nino Bravo, el primer puesto lo ocupaba el Palau Sant Jordi de Barcelona, cuya capacidad máxima es de 18.500 personas.

Ayuso también ha subrayado que el aumento de aforo del Movistar Arena permitirá elevar el número de espectadores que pueden acudir a los partidos de baloncesto, pasando de los 13.000 actuales a unos 15.000. Una circunstancia que, ha indicado la presidenta madrileña, servirá de impulso para el Eurobasket 2029 y posibilitará "optar a grandes eventos como los partidos de la NBA".

Pese a esta ampliación, el recinto madrileño seguirá situándose por detrás del valenciano en competiciones deportivas, ya que el aforo para los partidos del Valencia Basket en el Roig Arena alcanza los 15.600 espectadores.

Isabel Díaz Ayuso en el Movistar Arena. / Rodrigo Jimenez

Impacto en el panorama musical

El esfuerzo del Gobierno madrileño para que su recinto cubierto supere, aunque sea por solo ocho localidades, al Roig Arena evidencia el impacto que ya está teniendo el multiusos valenciano en el negocio de la música en directo en España.

Cuando abrió sus puertas el pasado mes de septiembre, el Roig Arena ya tenía cerrados 70 eventos corporativos, 70 conciertos y espectáculos de entretenimiento y cerca de 60 partidos del Valencia Basket (primeros equipos masculino y femenino), además de la Copa del Rey de baloncesto. Desde entonces, esta programación se ha ido incrementando con nuevas confirmaciones.

Licampa 1617, la compañía que gestiona el Roig Arena, calcula que el recinto haya recibido en su primer año de funcionamiento a más de un millón de personas, de las cuales unas 600.000 habrá acudido para disfrutar de la música tanto en el espacio principal como en el auditorio, que dispone de una capacidad máxima de 2.000 espectadores.

A día de hoy, la programación del Roig Arena cuenta con 76 fechas dedicadas a conciertos y espectáculos musicales aún por celebrar. De ellas, 27 ya han colgado el cartel de “sold out”, a las que se suman otros ocho eventos ya celebrados que también vendieron todas las entradas disponibles.

Licampa 1617 estima que, como mínimo, el impacto del Roig Arena en la economía valenciana durante su primer año de funcionamiento superará los 150 millones de euros, una cifra vinculada al público procedente de fuera de València que acudirá a los eventos musicales y de entretenimiento, y que no incluye el turismo de negocios (eventos corporativos y congresos) ni el asociado a los partidos del Valencia Basket. Por su parte, la presidenta madrileña ha destacado este martes que el Movistar Arena generó en 2024 unos 577 millones de euros de impacto económico -directo, indirecto e inducido-, lo que supone, ha afirmado, "un 1% de la economía de la Comunidad".

VALENCIA VLC concierto de Manuel Carrasco en el Roig Arena / Eduardo Ripoll

Un diseño "musical"

Diseñado por los estudios de arquitectura HOK y ERRE y construido entre 2020 y 2025, el Roig Arena ofrece distintas configuraciones para acoger eventos: desde la pista central, con un máximo de 20.000 espectadores en modo concierto y 15.600 en modo baloncesto, hasta el Auditorio, con un aforo máximo de 2.000 personas, además de diversas salas de menor capacidad preparadas para eventos más reducidos. También cuenta con una zona de restauración con varios establecimientos. La inversión definitiva en el Roig Arena asciende a 400 millones de euros, sufragados íntegramente por Juan Roig con su patrimonio personal.

Una de las principales diferencias entre el recinto multiusos valenciano y el Movistar madrileño y el Palau barcelonés es que estos últimos no fueron concebidos para acoger grandes eventos musicales, sino que nacieron como estadios deportivos que posteriormente se adaptaron para albergar conciertos.

"No venimos a competir con ellos, pero sí hemos tenido la ventaja de construir una arena desde cero —explicaba recientemente a Levante-EMV Pablo Serra, director de contenidos musicales y de entretenimiento del Roig Arena—. No hemos heredado un pabellón deportivo, como ocurre en muchos casos, y eso nos ha permitido pensar desde el inicio en cómo producir grandes conciertos, en la comodidad del artista y, sobre todo, en la experiencia del público".

En esta línea, el Roig Arena ofrece a los promotores un espacio con zonas de producción que agilizan los montajes y reducen costes, así como un área propia con oficinas y comedor, situada estratégicamente junto a la zona de carga y descarga, de montaje de escenario y también cerca de los camerinos. Además, el recinto valenciano cuenta con un sistema acústico que garantiza un sonido óptimo a gran volumen con un mínimo impacto hacia el exterior y dispone de más de 1.000 metros cuadrados de pantallas interiores.