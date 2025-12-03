Llogari Pujol, escritor: «El Nuevo Testamento es un plagio total del 'Libro de los muertos' de los antiguos egipcios»

Teniendo en cuenta su currículum, no me extrañaría que Llogari fuera un nombre egipcio.

Je, je, no llego a tanto. Pero curiosamente, llevar éste me da muchas conversaciones. Hace poco fui al médico y me preguntó de dónde salía mi nombre. Le expliqué que en realidad debería ser Llucdegari, como en castellano es Leodegario, y significa «la lanza del pueblo», que viene del germánico. Me dijo que le interesaba mucho y me pidió el teléfono. Al poco me llamó y me invitó a comer. ¡Es fantástico, mi nombre! Mi padre era de Moià, y allí es un nombre con bastante tradición, Sant Llogari tiene una ermita.

Con lo que dice en su libro, ¿en la Edad Media sería usted candidato a la hoguera?

Esto seguro. Y ahora la cosa está calmada, pero al principio de escribir sobre estos temas, había recibido incluso una carta amenazándome de muerte. Me la hicieron llegar pasándola por debajo de la puerta de casa. Esa amenaza no se llevó a cabo.

Lo estoy comprobando.

En cambio, cuando presenté mi tesis doctoral, Las fuentes egipcias del Nuevo Testamento, el decano de la facultad de teología católica de Estrasburgo, me llamó a su despacho. ««Qu’est que cest, ça?», me dijo nada más entrar. Me dijo que no podían admitir esa tesis en modo alguno y me expulsó inmediatamente de la universidad. Fue una pena de muerte, pero académica. Menos mal que yo ya había terminado mi itinerario allí... Aquello me hizo pensar que lo que yo estaba haciendo debía de ser muy importante.

Supongo que usted terminará el infierno, ¿no?

Yo estoy muy tranquilo, no tengo ningún miedo, porque creo que las personas humanas no sabemos nada de nada. Supongamos que cuando nos morimos nos unimos a la eternidad. Para mí, nada. De hecho, hasta hace tres años no tuve ocasión de estudiar en profundidad 'El libro de los muertos'.

¿Y qué encontró?

Que, como yo pensaba, habla de lo que después cogió el cristianismo: la muerte, el juicio final, el infierno y la gloria. Después, para escribir el libro, me introduje del todo, estudiándolo durante un año y medio, desde las seis de la mañana. Entonces descubrí que 'El libro de los muertos' es la partitura del Nuevo Testamento, puedo decirlo con toda seguridad. Todos los evangelistas, todos, leyeron este libro. Luego cada uno lo escribió a su manera, al igual que distintos músicos tocando una partitura. Ahora bien, hay momentos en que todos tocan lo mismo. El nacimiento de Jesús, por ejemplo, son los cuentos de Setme I y Setme II. Gracias al 'Libro de los muertos' he aprendido cosas que no sabía.

¿Cómo cuáles?

Por ejemplo, el hecho de que Jesús lave los pies de los discípulos. En el Libro de los Muertos Orus, el hijo de Osiris, lava los pies de su padre. En ambos casos es como una comunión, puesto que reproduce el mismo esquema que la eucaristía. Es curioso que el evangelio de Juan, el único que se refiere a lavar los pies, no habla de la eucaristía. ¿Por qué? Porque es exactamente lo mismo. Y Pedro, cuando Jesús le dice «tomad mi cuerpo», piensa primero que la cosa va de canibalismo, porque el Himno Caníbal de los antiguos egipcios, indica que para ir al cielo hay que comer la carne de los dioses. Jesús responde a Pedro «si no haces esto, no tendrás parte en mí», lo mismo que le dice cuando no quería dejarse lavar los pies.

¿Demasiadas coincidencias?

Son rituales de los antiguos egipcios que han pasado en el evangelio. Lavar los pies es la unión íntima con la divinidad.

¿El Nuevo Testamento es un plagio del 'Libro de los Muertos'?

Hombre, un plagio total, de arriba a abajo. En el libro de los fallecidos está también la filiación divina, la identificación con la divinidad. Incluso está la explicación de los dos ladrones que mueren en la cruz con Jesús: Orus dice que no quiere ir solo a la muerte, y le acompañan sus dos hijos, que son los vasos canopis. De hecho, todo lo que ocurre en la cruz es pura invención, los romanos no dejarían que ocurriera.

¿Y todo lo que ocurre después?

Agárrese. María Magdalena es Isis, y lo que quería era hacer una felación a Jesús para resucitarlo, como hizo Isis con Osiris.

Quizás sí que acabe en el infierno, Llogari.

Los evangelios los escribieron judíos de Alejandría, evidentemente, seguidores de Filón de Alejandría y seguramente sacerdotes de Serapis, una deidad egipcia. Conocían muy bien los rituales, por eso Jesús no va solo a la muerte, le acompañan los dos hijos de Orus. Pero como estos evangelistas saben mucho, hacen el cambio. He disfrutado mucho con 'El libro de los muertos'.

Se nota, se nota.

Hay gente que está contra mí, porque sostengo que toda la historia del Nuevo Testamento es un mito, una invención.

¿Quién está contra usted?

El profesor Antonio Piñero, de Madrid, nos conocemos, dice que mis teorías no le caben en la cabeza. Pero es que el Nuevo Testamento no puede explicarse siguiendo una línea histórica, en cambio sí puede explicarse si uno ha estudiado egiptología. Entonces comprendes el Nuevo Testamento. El problema es que nadie estudia egiptología.