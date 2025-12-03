Un libro revela el trauma de ser niño hoy en Gaza: "Muchos desearían estar muertos para encontrarse con sus difuntos porque se han quedado sin padres"

El CCCB ha presentado hoy el libro colectivo y solidario ‘Un grito por la infancia de Gaza’, un recopilatorio de voces, imágenes y testimonios del genocidio, y cuyos beneficios se destinarán íntegramente a la campaña ActXPalestine para ofrecer ayuda humanitaria, preservar la cultura como espacio de expresión de dignidad y resiliencia, y dar apoyo legal a la defensa de los derechos humanos del pueblo palestino.

La presentación ha contado con Cristina Mas y Txell Feixas, periodistas y coeditoras del libro; David Fernández, periodista; Nour Torelló, activista e investigadora en feminismos en Mashreq, y Nora Miralles, periodista e investigadora en Novact y miembro de ActXPalestine.

El libro reúne casi treinta voces de periodistas, fotógrafos, ilustradores, poetas, expertos y habitantes de la zona para mostrar las condiciones en las que viven los habitantes de Gaza, especialmente los niños, y las situaciones que han afrontado desde el inicio del genocidio.

Txell Feixas ha explicado que casi todos los niños de Gaza necesitan ayuda psicológica y que el trauma que han vivido es “crónico” y “colectivo”: “Hay muchos niños que desearían estar muertos o que quieren morir para encontrarse con sus difuntos porque se han quedado sin padres. De hecho, más de cincuenta mil niños han perdido a uno o a los dos progenitores”. También ha querido recalcar la existencia del síndrome de Gaza, que es el estado psicológico descrito como “una hemorragia de sangre constante” tras décadas de trauma constante en las que la población, y especialmente los niños, vive en alerta permanente con la sensación de que van a ser asesinados.

El objetivo del libro, como afirma Mas, era que llegaran las voces de Palestina, que están “tan silenciadas con el genocidio y por el aparato colonial que es incapaz de humanizar y ver los palestinos como seres humanos”. Esto se relaciona con la mirada colonial hacia Palestina y con la identificación del islam como diferente a las demás religiones: “Hay una capa de islamofobia que concibe al islam como homófobo, machista y violento, algo que se ve reforzado con la propaganda israelí”.

Este orientalismo que deshumaniza al otro como bárbaro e inferior se potencia a través de la situación de las mujeres y de la opresión que sufren por su cultura y religión. Torelló argumenta que esto “crea a las víctimas perfectas”, que son las mujeres y los niños: “Estos se convierten en sujetos pasivos que necesitan ayuda, y encima deja implícito que los hombres son una amenaza para nuestros valores”. La deshumanización de los hombres árabes, vistos como “violentos”, “deslegitima cualquier acción de resistencia porque la masculinidad está atravesada por el marco del terrorismo, y se tiene que desarticular a toda costa”. “Esto genera un consenso que argumenta que así llevamos la paz y la democracia, y acabamos perpetuando marcos opresores donde los feminismos blancos han acabado poniéndose del lado malo de la historia porque Israel aboga, por ejemplo, por los derechos queer”, ha añadido la activista.

David Fernández ha comentado que la lógica supremacista es la que permite vivir con la indiferencia hacia lo que está sucediendo, y ha querido lanzar una pregunta: “Si los que hubieran muerto hubieran sido niños israelíes, preguntémonos qué habría pasado y cómo habría reaccionado el bloque occidental”.