Investigación sobre el Renacimiento
La Biblioteca de Catalunya adquiere y digitaliza el 'Llibre d'hores de la família Gralla'
Incluye escenas miniaturizadas de la vida de Jesucristo de gran calidad y su estado de conservación es excelente
La Biblioteca de Catalunya ha adquirido el 'Llibre d'hores de la família Gralla', un manuscrito en latín, producido en Barcelona entre 1501 y 1525, ha informado la Conselleria de Cultura de la Generalitat este miércoles en un comunicado.
El volumen fue encargado a principios del siglo XVU por la familia Gralla, e incluye de la vida de Jesucristo, obra del artista italiano Giacomo Smeraldo Dotavanti, siendo un testimonio bibliográfico y artístico "excepcional" del Renacimiento en Catalunya.
El libro se inicia con un calendario que incluye santos de la Diócesis de Barcelona, con mención a Santa Eulalia, y a continuación hay varias secuencias de lecturas de la Pasión y de los Evangelios, así como las horas de la Virgen y textos para seguir la liturgia de las horas en la que se dividía la jornada.
Está escrito en pergamino, en letra gótica redonda, en tinta negra y con rúbricas en rojo; es de formato pequeño (190 x 130 milímetros), "como solían ser los libros de devoción particular" y la encuadernación es en piel marrón y decorada con detalles de estilo mudéjar.
El ingreso del 'llibre d'hores de la família Gralla' en la Biblioteca de Catalunya supone poner "al alcance de la sociedad y los investigadores esta pieza extraordinaria del patrimonio bibliográfico y puede favorecer el desarrollo de nuevas líneas de investigación sobre el Renacimiento en Catalunya".
