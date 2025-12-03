Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Investigación sobre el Renacimiento

La Biblioteca de Catalunya adquiere y digitaliza el 'Llibre d'hores de la família Gralla'

Incluye escenas miniaturizadas de la vida de Jesucristo de gran calidad y su estado de conservación es excelente

Imagen del libro

Imagen del libro / CULTURA

El Periódico

El Periódico

Barcelona
La Biblioteca de Catalunya ha adquirido el 'Llibre d'hores de la família Gralla', un manuscrito en latín, producido en Barcelona entre 1501 y 1525, ha informado la Conselleria de Cultura de la Generalitat este miércoles en un comunicado.

El volumen fue encargado a principios del siglo XVU por la familia Gralla, e incluye de la vida de Jesucristo, obra del artista italiano Giacomo Smeraldo Dotavanti, siendo un testimonio bibliográfico y artístico "excepcional" del Renacimiento en Catalunya.

El libro se inicia con un calendario que incluye santos de la Diócesis de Barcelona, con mención a Santa Eulalia, y a continuación hay varias secuencias de lecturas de la Pasión y de los Evangelios, así como las horas de la Virgen y textos para seguir la liturgia de las horas en la que se dividía la jornada.

Imagen del 'Llibre d'hores de la família Gralla'

Imagen del 'Llibre d'hores de la família Gralla' / Generalitat de Catalunya

Está escrito en pergamino, en letra gótica redonda, en tinta negra y con rúbricas en rojo; es de formato pequeño (190 x 130 milímetros), "como solían ser los libros de devoción particular" y la encuadernación es en piel marrón y decorada con detalles de estilo mudéjar.

El ingreso del 'llibre d'hores de la família Gralla' en la Biblioteca de Catalunya supone poner "al alcance de la sociedad y los investigadores esta pieza extraordinaria del patrimonio bibliográfico y puede favorecer el desarrollo de nuevas líneas de investigación sobre el Renacimiento en Catalunya".

