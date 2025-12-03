Entrevista
Carla Simón, directora de cine: "Me apetece jugar y aprender cosas de mundos que desconozco"
La guionista es una directora y guionista española cuya filmografía cuenta con varios reconocimientos. Mientras que su primer largometraje fue seleccionado para los Óscar, su última creación, ‘Romería’, suma seis nominaciones a los Premios Feroz 2026, que se celebrarán en Pontevedra
Jose Antepazo
Carla Simón recibió ayer en la ciudad de Pontevedra el I Premio de Cinematografía del festival Novos Cinemas. Además, la directora aprovechó la ocasión para participar en un coloquio tras la proyección de su último largometraje, ‘Romería’, rodado en distintos lugares de las Rías Baixas, zona de la que siempre habla con especial cariño e ilusión.
—¿Qué significa ser la primera galardonada de este premio?
Es muy emocionante. Novos Cinemas es un festival que quiero mucho. Volver a Galicia y recoger este reconocimiento me hace muchísima ilusión. Es como una pieza que ayuda a cerrar el círculo de mis películas más personales sobre mi familia y mis raíces. Siento que ha llegado el momento de dejar ir para seguir creciendo tanto a nivel personal como a nivel cinematográfico.
—¿Qué caracterizará a esta nueva etapa?
Me apetece jugar y aprender cosas de mundos que desconozco. Estamos preparando ahora un musical flamenco que no tiene nada que ver con mi familia, pero que me apetece mucho profundizar en este mundo básicamente.
—¿Qué supuso crear ‘Romería’?
Ha sido un proceso de liberación o de reparación, porque nace de esa frustración de no poder saber cómo fue la historia de mis padres porque no están aquí para contarla. Creo que me ha dado esa oportunidad de crear esas imágenes que me faltaban y de dejar ir y liberarme de todo ese pasado y de las preguntas que tenía. Ha sido un ejercicio de entenderme y entender a mi familia mucho más profundamente. Cuando creaba ‘Romería’ quería hacer una película que cuando la vieran los gallegos se sintieran, de alguna manera, también identificados en la historia que están contando, a pesar de que sea el punto de vista de una chica desde fuera que hace este primer viaje a aquí.
—En sus obras trata temas de relevancia actual, como el sida.
Yo parto siempre de lo personal, pero creo que todo está en un contexto que hace que la gente se sienta identificada. En el caso de ‘Romería’, su razón más social de ser tiene que ver con esa reivindicación de la generación de los 80, que siento que ha sido muy silenciada por el tabú y el estigma del sida, de la heroína y el dolor que causaron sus muertes.
—Hace mucho hincapié en la dificultad de la conciliación al ser madre.
Cuando eres madre o padre tienes menos tiempo para trabajar. Yo le dedicaba todo mi tiempo a mi trabajo y ahora tengo que decir que no a muchas cosas que me gustaría hacer porque siento que no llego.
—Su primer largometraje ya fue seleccionado para los Óscar.
Lo recibí con mucha alegría, evidentemente. Yo creo que uno cuando hace ese tipo de cine no está pensando en ir a los Óscar, pero cuando eres la elegida para representar a España te lo tomas con el compromiso y la responsabilidad que conlleva, que es mucho trabajo en realidad.
"Carla Simón supone la esencia del festival"
"Valoro enormemente que este premio reconozca el riesgo creativo y la coherencia ética y estética porque creo en el cine que sugiere y que propone sin miedo a equivocarse y, justamente que arriesga". Estas fueron unas de las palabras que pronunció la directora y guionista Carla Simón al recoger el primer Premio de Cinematografía Novos Cinemas Pontevedra.
"Este premio me da mucha fuerza para seguir haciendo un cine honesto, que nazca desde dentro y que se materialice sobre todo en películas con alma. Me emociona pensar que este nuevo comienzo también nace aquí, que siento que es mi otra casa", concluía Simón tras recibir la creación de Eva Tarrío.
"Para mí es un lujo crear una escultura para entregarle a esta mujer increíble que sabe trasladarnos lo importante que es esa mirada hacia el interior", señaló la artista.
Por su parte, el director ejecutivo de Novos Cinemas, Daniel Froiz, declaró que "Carla Simón supone la esencia del festival". Además, confesó que este reconocimiento, novedad de esta décimo aniversario, nace bajo la "idea de fomentar que los jóvenes se arriesguen a hacer cine", por lo que Simón resultó ser la candidata perfecta al ser «una persona que siempre arriesgó a hacer cine mirando hacia dentro» y sabiéndolo proyectar y transmitir hacia fuera.
