De Valeria Castro a Amaral: los 47 conciertos del Guitar BCN 2026

Son 47 conciertos repartidos por 14 escenarios de Barcelona, del teatro Coliseum al Palau Sant Jordi, que pondrán en circulación más de 102.000 entradas. Es la 36ª edición del festival Guitar BCN, a cargo de un cartel con múltiples acentos estilísticos, del pop-rock al hip-hop a través del flamenco y la canción de autor, que se extenderá a lo largo de todo el año que viene a partir del 8 de enero (concierto de Bebe en Razzmatazz, gira de 20º aniversario de ‘Pafuera telarañas’), dejando su impronta en la cartelera musical barcelonesa. “Hablamos mucho de los estadios y los grandes escenarios, pero con el Guitar BCN hacemos una apuesta por la música en diferentes espacios y estilos, y a favor del talento emergente”, explicó este martes Tito Ramoneda, presidente de la promotora The Project, en el acto de presentación en la Fundació Puigvert, colaboradora de la muestra.

El Guitar BCN de 2026 integra tres conciertos en el Palau Sant Jordi, un hecho sin precedentes, los tres de artistas que abordarán ese escenario por primera vez: el grupo de hip-hop Hijos de la Ruina (con Natos, Waor y Recycled J), la cantante y compositora canaria Valeria Castro y el veterano dúo Amaral (18 de diciembre, fin de gira del ‘Dolce vita tour’). Será una edición salpicada por actuaciones enmarcadas en giras de aniversario, como los de Mikel Erentxun (40 años de Duncan Dhu; 15 de enero, Palau), Revólver (30 de ‘Eldorado’; 5 de febrero, Paral·lel 62), Sílvia Pérez Cruz (30 de carrera; 25 de marzo, Liceu), Els Amics de les Arts (20 años de la creación del grupo; 16 de abril, Palau), Iván Ferreiro (35º de carrera desde Los Piratas; 14 de mayo, Sant Jordi Club), Pastora (reunión del grupo en su 25º aniversario; 16 de mayo, La 2 de Apolo), Álex Ubago (25 años de su primer álbum, ‘¿Qué pides tú?’; 17 de septiembre, Palau) y Búhos (14 de noviembre, Palau).

Leyendas homenajeadas

El cumpleaños más contundente será el de Maria del Mar Bonet, ’60 Anys de cançons’, fundido con la presentación de su nuevo álbum, ‘L’aigua no cansa’, el 25 de mayo en el Palau. Por la sala modernista también pasarán la cantante y guitarrista Marta Santos (4 de febrero), el pianista francés Sofiane Pamart (20 de marzo), Andrea Motis & Barcelona Gospel Messengers, cantando a Amy Winehouse (28 de junio) y Ana Torroja (16 de julio). Y por el Liceu, Estrella Morente, presentando el disco ‘De Estrella a estrellas’, homenaje a voces como Nina Simone y Édith Piaf (15 de febrero) y Ludovico Einaudi (concierto ‘Solo piano’, 27 y 28 de marzo).

Es también el caso de El Kanka (18 de marzo), cantautor que Judit Llimós, directora artística del Guitar BCN, mencionó como ejemplo de artista que sube un escalón en poder de convocatoria, como el dúo Marlena, que actuará en el Sant Jordi Club (20 de marzo). En esa sala actuarán también el grupo pospunk madrileño Alcalá Norte (24 de enero) y La Plazuela (8 de mayo). Un clásico del rock de autor, 091, presentará disco, ‘Espejismo nº 9’, en La 2 de Apolo (7 de mayo).

De Bardagí a Serrat

La cantautora flamenca María Peláe mostrará ‘El evangelio’ en Apolo (14 de febrero), sala que también acogerá a Triquell con ‘Paco Deluxe’ (8 de mayo). La Tania paseará su visión de la copla en La Paloma (12 de marzo) y el ‘crooner’ sureño Zenet destapará ‘Las manos y la voz’ en Paral·lel 62 (19 de abril. En esta sala, otros dos conciertos destacados: el de Jofre Bardagí, que rendirá homenaje a Serrat a través de la invocación de su padre, el ‘mestre’ Josep Maria Bardagí, que fue director artístico del cantautor de Poble Sec (13 de mayo, con el propio Serrat como invitado), y el de Clara Peya, presentando disco, todavía sin título (21 de mayo). Entre los talentos emergentes, Roserona (28 de marzo, Razzmatazz 2) y DePol (15 de mayo, La 2).

Estos conciertos corresponden entre el 80 y el 85% del programa, que reserva algunos más todavía en proceso de confirmación. Una programación que cuenta con un presupuesto de 2,8 millones de euros.