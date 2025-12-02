Suspendida la gira de Gustavo Dudamel con la Sinfónica Nacional Juvenil de Venezuela por las restricciones aéreas

El concierto de la Sinfónica Nacional Juvenil de Venezuela que iba a celebrarse el próximo 10 de diciembre en L'Auditori se ha visto suspendido por las restricciones aéreas que afectan al país latinoamericano. Así lo ha compartido esta mañana L'Auditori en un comunicado en el que lamenta la suspensión del concierto enmarcado en el ciclo BCN Clàssics que estaba previsto para el miércoles que viene en la Sala 1 Pau Casals. La nueva fecha está todavía por determinar. Según L'Auditori, "se está trabajando con el Maestro y la orquesta para encontrar una nueva fecha de concierto".

Barcelona no es la única ciudad afectada por las restricciones aéreas que afectan a Venezuela. La gira de la Sinfónica Nacional Juvenil incluía conciertos en el Auditorio Nacional de Música de Madrid, el Auditorio de Zaragoza, el Palau de la Música de Valencia y el ADDA de Alicante, interpretando la Sinfonía no. 7 'Leningrado' de Dmitri Shostakovich.

Las aerolíneas han cancelado sus vuelos a Venezuela tras el aviso de la Agencia de Seguridad Aérea. Iberia ha suspendido su operativa hasta el 31 de diciembre, mientras que Air Europa no volará hacia el país latinoamericano hasta al menos el día 12 del mismo mes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este sábado a través de su red social Truth, que "todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas" deben considerar que el espacio aéreo de Venezuela "permanecerá cerrado en su totalidad". En tanto, el pasado 21 de noviembre, la Administración Federal de Aviación (FAA) de EEUU había instado a las compañías aéreas internacionales a "extremar la precaución" al sobrevolar Venezuela y sus mares aledaños ante lo que considera "una situación potencialmente peligrosa" en la zona.

A partir de septiembre comenzaron los hundimientos en aguas caribeñas y del Pacífico colombiano de presuntas "narco lanchas" que se dirigían hacia Estados Unidos. Los organismos defensores de derechos humanos hablan de ejecuciones extrajudiciales.