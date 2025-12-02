No es una película para ver en Navidad: la encuesta que lo confirma

Se acerca la Navidad y, como es habitual en estas fechas, las televisiones comienzan a emitir películas navideñas. Sin embargo, existe un debate sobre los requisitos que debe cumplir una película para ser considerada navideña, ya que, para mucha gente, que esté ambientada en la época de Navidad no es suficiente.

La Junta Británica de Clasificación de Películas (BBFC) ha realizado una encuesta a 2.000 personas del Reino Unido para conocer las preferencias del público inglés. El estudio pretende resolver la duda de si la película 'Duro de matar', que se suele emitir en el país en Navidades, se puede considerar realmente una película navideña.

¿'Duro de matar' es una película navideña?

‘Duro de matar' trata sobre un oficial que se enfrenta a un grupo de criminales que realizan un atraco en un rascacielos de Los Ángeles (California, EEUU). A primera vista, no tiene nada que ver con la Navidad, pero al desarrollarse en esta época, algunas personas la consideran navideña.

Un 44% de los encuestados recientemente por la BBFC indicaron que no creían que ‘Duro de matar’ fuera una película navideña. Sin embargo, los resultados fueron ajustados, ya que un 38% consideró que si lo era.

El propio protagonista de la película, Bruce Willis, reconoció en 2018 que “'Duro de matar' no es una película navideña, es una maldita película de Bruce Willis”.

Las películas navideñas favoritas

La encuesta también recoge las películas navideñas favoritas de los británicos. La clara ganadora es ‘Solo en casa’, escogida por el 20% de los participantes; le siguen ‘Realmente amor’, con un 9% de los votos, y ¡Qué bello es vivir!, con un 8%.

Además, también se les preguntó qué hacía que una película navideña fuera perfecta. Que la película sea una historia conmovedora lideró la lista, con el 33%, seguida del ambiente familiar (15%) y el humor (13%).

¿Cuándo ver películas de Navidad?

El 43% de los participantes afirmaron que comenzaban a ver películas de Navidad desde principios de diciembre, un 13% reconocieron que lo hacía desde principios de noviembre y un 8% admitieron que las veían durante todo el año.

Respecto a ir al cine en estas fechas, tan solo el 18% contestó que era una tradición para ellos y su familia. De estos, un 33% dijo que iba antes de Nochebuena, mientras que el 20% prefería ir el día de Navidad.