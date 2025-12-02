Muere de forma repentina el director de la Seminci, José Luis Cienfuegos, a los 61 años

El director de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), José Luis Cienfuegos, ha muerto este martes de forma repentina a los 61 años.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha anunciado el fallecimiento del que ha sido director del festival cinematográfico en sus tres últimas ediciones y que acababa de cerrar hace unas semanas la correspondiente a 2025.