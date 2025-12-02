Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Óbito

Muere de forma repentina el director de la Seminci, José Luis Cienfuegos, a los 61 años

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha anunciado el fallecimiento del que ha sido director del festival cinematográfico en sus tres últimas ediciones

Muere de forma repentina el director de la Seminci José Luis Cienfuegos

Muere de forma repentina el director de la Seminci José Luis Cienfuegos

EFE

Valladolid
El director de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), José Luis Cienfuegos, ha muerto este martes de forma repentina a los 61 años.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha anunciado el fallecimiento del que ha sido director del festival cinematográfico en sus tres últimas ediciones y que acababa de cerrar hace unas semanas la correspondiente a 2025.

