Jaume Plensa se convierte en embajador de Palma: "El arte es más importante que nunca"

El artista de proyección internacional Jaume Plensa se ha convertido en embajador de Palma, un nombramiento que llega meses después de que finalizara su exposición Mirall en la Llotja y que está ligado a la candidatura de la ciudad para ser capital cultural europea en 2031. El escultor catalán ha recibido esta distinción de manos del alcalde, Jaime Martínez, en Can Balaguer, durante un acto en el que ha habido música y una proyección de imágenes de sus obras sobre el antiguo órgano del histórico casal y que él ha vivido un homenaje. “No sé qué quiere decir embajador, no lo he sido nunca, pero siempre me han fascinado los embajadores y serlo de Palma me hace mucha ilusión, es como un juego maravilloso. Espero estar a la altura de lo que me pides”, le ha confesado al alcalde, provocando las risas de los asistentes, entre ellos la presidenta de Balears, Marga Prohens, y los representantes de otras instituciones. Tras finalizar el acto protocolario, Plensa ha abogado por la cultura para tender puentes, al igual que él hace con su trabajo: “Yo creo que es un momento, ahora, que el arte es más importante que nunca, porque es un momento muy extraño del mundo político y social internacionalmente, yo creo que la belleza es más necesaria que nunca. Y los artistas, quizás, con esto tenemos algo a aportar”, ha manifestado.

Plensa, durante su parlamento en Can Balaguer. / B.RAMON

Tras recordar otros proyectos realizados en Mallorca, como el que se pudo ver en el Aljub de Es Baluard o el de la iglesia del Convent de Pollença, Plensa ha explicado que siempre se ha sentido “muy acogido” en Palma y que en esta nueva visita ha paseado por la ciudad y ha contemplado la exposición de esculturas de Miró en la Llotja: “Me ha emocionado mucho, porque yo soy un enamorado de Miró de siempre, soy muy amigo de su nieto, y me ha cogido una cierta morriña de la mía, porque creo que en la Lloja hay algo extraño, como una especie de simbiosis entre el espacio y las obras”. Según ha contado el artista, Premio Nacional de Artes Plásticas, Mirall fue una manera de “cerrar toda una historia de relación personal con esta ciudad”.

Al igual que se le entregó a Rels B cuando fue nombrado embajador de la ciudad, Jaume Plensa ha recibido una reproducción en miniatura de la escultura Palma, de Pep Llambías. “Yo no he nacido aquí, pero por algún motivo ha habido como una química con la gente de Mallorca en general y de Palma en particular, y siempre hemos encontrado excusas para hacer proyectos, para estar juntos, para hacer amistad”, ha relatado el artista. Sobre si esta nueva condición de embajador de la ciudad puede conllevar nuevos proyectos, ha expresado un deseo: “Ojalá un día me pidieran una escultura para la ciudad. Eso sería la cosa que me haría más feliz, la verdad”.

El escultor catalán ha comparado la misión de esta embajada con lo que él pretende hacer con su trabajo: “Es como una manera de vincular a toda la gente que vive en Palma con gente de otros lugares y de otros intereses. Yo creo que es muy bueno, es un momento en el que deberíamos estar más abiertos a los demás y creo que mi obra siempre lo ha buscado, crear puentes con otras culturas”.

Para Jaime Martínez, la dimensión global de este artista es lo que quiere trasmitir la ciudad, que “necesita los mejores embajadores para presentarse ante el mundo” en esta candidatura a ser capital europea de la cultura. En su opinión, y refiriéndose a su creatividad artística y sensibilidad, “difícilmente” se podría haber hecho una elección “más adecuada” para ser su embajador. “Palma y Plensa para siempre”, ha concluido el alcalde.

Este acto de nombramiento de embajador ha contado con la asistencia de galeristas, artistas y destacadas autoridades de Baleares.