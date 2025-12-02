Daniel Martínez, presidente del Grup Focus, premio honorífico de las Artes Escénicas de España

La Academia de las Artes Escénicas de España ha distinguido a Daniel Martínez de Obregón, presidente del Grup Focus, con el Premio de Honor y a dos compañías catalanas con la Medalla de Oro: La Cubana y el Circo Raluy Legacy. Este martes se han dado a conocer las distinciones de la entidad, que son numerosas. Todas ellas se entregarán en el transcurso de una ceremonia en el Teatro Calderón de Valladolid el próximo día 15 de diciembre. Las Medallas de Oro y las Distinciones de Honor significan un reconocimiento a las personas o entidades con una trayectoria profesional sobresaliente en el ámbito de las artes escénicas, que han contribuido a dar visibilidad, potenciar y engrandecer la profesión desde su práctica diaria.

El veterano Daniel Martínez, fundador de Focus en 1986, empresa hoy convertida en un potente grupo que gestiona entre otros cuatro teatros en Barcelona -Romea, Goya, Condal y La Villarroel- y uno en Madrid como copropietario del teatro La Latina es solo una de las personalidades elegidas como Académicas y Académicos de Honor este año. El resto de premiados son la veterana actriz Petra Martínez y otros destacados colegas de profesión como Belén Rueda y Carlos Hipólito; el coreógrafo y ex 'étoile' del Ballet de la Ópera de París José Carlos Martínez; José María Viteri, un hombre de teatro vinculado los últimos veinte años al teatro Calderón de Valladolid y Rosalba Rolón, actriz y directora puertorriqueña fundadora de Pregones Theater Company, premiada compañía centrada en creaciones latinas serán distinguidos.

La compañía teatral La Cubana presenta 'L'amor venia amb taxi' en el Romea / ZOWY VOETEN

En cuanto a las instituciones reconocidas con la Medalla de Oro, además de La Cubana, histórica compañía de teatro catalana fundada en Sitges por Jordi Milán, su actual director y Vicky Plana y de el Circo Raluy Legacy, otra empresa del mundo de espectáculo con larga trayectoria, serán distinguidos también los Teatros del Canal, el Festival Dansa València, el Festival de Teatro y Artes de Calle de Valladolid (TAC), el Grupo de Teatro La Tía Norica, la Comuna 13 de Medellín y el Teatro Colón de Buenos Aires.

La Academia de las Artes Escénicas de España celebra la Ceremonia de Entrega de Medallas de Oro y Distinciones de Honor con la colaboración de la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid.