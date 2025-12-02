Rusowsky, Sanguijuelas del Guadiana y Yung Beef encabezan el cartel del Festival B

Rusowsky, Sanguijuelas del Guadiana y Yung Beef encabezan la primera tanda de confirmaciones del Festival B 2026, en un cartel al que también se suman Akriila, Alosa, C. Marí, Cupido, D. Valentino, Jimena Amarillo, Juicy Bae, L0rna, La Élite o Las Petunias. Esta edición, que se adelanta al 18 y 19 de septiembre de 2026, ofrece una programación que combina frescura, emergencia y un carácter ecléctico ya reconocido.

Rusowsky, miembro de rusia-idk, llegará al Parc del Fòrum con su avant-pop melancólico y colaboraciones de primer nivel; Sanguijuelas del Guadiana, desde la España vaciada, llevarán su rock-pop electrificado con influencias rurales y una energía que invita en la fiesta colectiva; y Yung Beef, padrino del trap nacional, continuará dejando su impronta con un directo experimental y disruptivo.

Yung Beef, en un concierto en la sala Razzmatazz de Barcelona en marzo de 2023. / FERRAN SENDRA

La música urbana tendrá una presencia destacada en Festival B, con artistas que aportan fuerza y frescura al cartel. Akriila, nueva referencia del trap chileno, combina la crudeza emocional con un pop moderno y contundente, C. Marí mezcla reggaeton y trap con una sensibilidad inmediata que conecta con el público, mientras que D. Valentino transforma cada concierto en un viaje emocional que navega entre R&B, soul y electrónica.

Por su parte, Juicy Bae se reafirma como una de las voces imprescindibles del nuevo pop urbano español, mostrando energía y vulnerabilidad sobre el escenario, mientras que L0rna aporta actitud reivindicativa y fuerza escénica, Leïti combina trap y afrobeats con una presencia escénica hipnótica, y Mvrk, con su trap melódico e influencias urbanas, suma sensibilidad y versatilidad a la nueva oleada.

Asimismo, Pablopablo, con su pop introspectivo, y TRISTÁN!, con un sonido delicado y atemporal, completan esta generación de artistas urbanos y alternativos.

La innovación sonora y el pop alternativo tendrán también un papel destacado, con propuestas como Cupido, con su synth-pop luminoso y melodías pegajosas; Alosa, que fusiona folclore catalán con composiciones originales llenas de poesía; Jimena Amarillo, con un pop alternativo directo y personal; La Élite, con synth-punk descarado y actitud provocadora, y Las Petunias, torbellino de rock, punk y pop que llena el escenario de fuerza y euforia.

Los primeros abonos para la decimosegunda edición del Festival B estarán disponibles a partir de mañana, miércoles 3 de diciembre, a las 12:00 del mediodía.