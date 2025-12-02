Barcelona acoge la primera presentación del Correllengua Agermanat

El Espai Jove La Fontana, en el barrio de Gràcia de Barcelona, ha sido escenario este martes por la tarde de la presentación del Correllengua Agermanat. Se trata de una iniciativa cultural y deportiva que quiere reforzar los vínculos entre todos los territorios de habla catalana y reivindicar el catalán como lengua común. Durante el acto se han explicado los detalles del paso del Correllengua por Barcelona. El acto, que ha reunido a más de 250 asistentes, ha congregado autoridades de diversas administraciones y representantes de entidades y organizaciones como Òmnium Cultural, la ANC o Plataforma per la Llengua.

Los responsables de la iniciativa han animado a la ciudadanía a sumarse corriendo un tramo o asistiendo a los actos de recibimiento de la flama. También han repasado el recorrido que hará la flama por Barcelona los días 21 y 22 de abril, que pasará por calles emblemáticas como la Meridiana, Pau Claris o València, para terminar en la Plaça Comercial, donde se celebrará un gran acto con conciertos.

El presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha destacado el valor estratégico de la iniciativa en un momento de fragilidad para la lengua. "Lejos de actitudes derrotistas, nos encontramos ante iniciativas ambiciosas y potentes como la que estamos poniendo en marcha hoy, el Correllengua Agermanat, con toda una generación de nuevos activistas por la lengua detrás", ha defendido.

El Correllengua Agermanat, que se celebrará del 19 de abril al 5 de mayo del 2026, recorrerá más de 1.500 kilómetros en 17 etapas y unirá simbólicamente la Catalunya Nord, Catalunya, el País Valencià, las Illes Balears y l'Alguer. Los portavoces han detallado que la flama saldrá de Prada y se bifurcará en dos recorridos simultáneos —hacia Perpinyà y hacia Bellver— que se reencontrarán en Tarragona para continuar juntos hasta València y Elx. De allí partirá hacia Formentera, Eivissa, Menorca, Mallorca y l'Alguer, siguiendo siempre el mismo mecanismo: corredores que se pasan la flama, lecturas de manifiesto, fiestas populares y actividades culturales en cada etapa.

Girona, Barcelona, Tarragona, Castelló, València, Alacant, Eivissa, Palma o Maó son algunas de las ciudades que formarán parte de un recorrido que quiere convertirse en una "demostración colectiva de compromiso con la lengua".